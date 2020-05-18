Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля

Происшествия Женщина устроила истерику из-за соседки без маски Неизвестная в маске с криками и матом прогоняет соседку подальше от дома. Дело в том, что та не была в маске. 1

Авто Euro NCAP ужесточила правила краш-тестов автомобилей Главным изменением станет отказ от неподвижного деформируемого барьера, который использовался во фронтальных краш-тестах последние 23 года – его место займет движущийся барьер, имитирующий лобовое столкновение с едущим навстречу автомобилем. 1

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 426

Культура Рудковская о Гном Гномыче: Говорит, что достали, с улыбкой на лице На видео семейство Плющенко танцует под песню «Плачу на техно» в исполнении группы Cream Soda, а в следующем кадре Плющенко-младший говорит: «Как же вы меня достали со своими съемками».

Шоу-бизнес Самойлова требует у Джигана 50% доходов «Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса (настоящее имя рэпера) на содержание детей составили максимальные 50%» – об этом сообщил 20 мая представитель Головинского суда. 16

Происшествия Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево 350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево.

Футбол Московским клубам РПЛ разрешили тренироваться на своих базах Столичные клубы могут возобновить тренировки на своих базах, находящихся на территории области, в соответствии с протоколом, разработанным РФС и РПЛ.

Происшествия На Украине под весом фуры рухнул мост Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники. 10

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 738

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов. 43

Игры Видео: главные особенности и центральные персонажи в пояснительном трейлере Desperados III Студия Mimimi Games и издательство THQ Nordic выпустили большой пояснительный трейлер Desperados III — тактики в реальном времени с элементами стелса.

Политика Россия в СБ ООН предложила осудить попытку вторжения в Венесуэлу Россия предложила Совету Безопасности (СБ) ООН принять заявление с осуждением проникновения иностранных боевиков на территорию Венесуэлы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 20 мая на заседании СБ ООН.

Технологии Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер для OpenAI - это первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков. 23

Автоспорт Mercedes vs Феттель. Немецкая команда не готова подписать немца Нынешний руководитель формулического проекта одного из крупнейших в мире концернов по производству автомобилей Тото Вольфф не хочет приглашать в команду Феттеля.

Экономика Аналитики оценили влияние карантина на потребление мяса в России Потребление сохранится на уровне 2019 года — 77 кг на человека в год по всем видам мяса, но потребители будут выбирать более дешевую продукцию.

Политика В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). 1

Экономика Сечин останется главой «Роснефти» "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании. 116

Технологии ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о работе Специалисты ВТБ сообщили о случаях мошенничества, когда злоумышленники размещают объявления о вакансиях и в ходе общения с кандидатами получают доступ к мобильным телефонам. 21

Экономика Власти разрешат ВЭБу инвестировать пенсионные деньги в «вечные» бонды РЖД Речь идет о вложении пенсионных денег: ВЭБ.РФ как государственная управляющая компания инвестирует пенсионные накопления граждан по программе обязательного пенсионного страхования, то есть средства «молчунов» (россиян, не сделавших выбор в пользу какого-либо негосударственного пенсионного фонда). 30

Политика Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на третий срок Президент России Владимир Путин поддержал намерение президента Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона. 214

Экономика Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг Минкомсвязи и Центробанк запустили сервис, который позволит россиянам через личный кабинет на едином портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации. 29