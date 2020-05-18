Энергетика
ВедомостиЦена барреля нефти Brent превысила $34
Нефть марки Brent с поставками в июле стоит $34,51 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE) на 14.01 мск. Цена выросла на 6,18% по отношению к предыдущему торговому дню. Цена барреля Brent преодолела рубеж в $34 в 12.44.
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Общество
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое» после того, как на ее складе в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург 19 мая в 09:51
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 289 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Вести.Ru вчера в 22:01
Спорт
Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не пройдет в 2021 году
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако соревнования были перенесены на 2021 года из-за распространения коронавируса.
РЕН ТВ 00:24
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК вчера в 00:33
Шоу-бизнес
Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО
Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска сообщила на днях, что попала в больницу.
Paparazzi.ru вчера в 11:35
Игры
Take-Two выпустит 93 игры в ближайшие пять лет
Take-Two Interactive планирует издать 93 видеоигры в ближайшие пять лет.
CyberSport.ru вчера в 23:56
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Здоровье
В Китае объяснили новую вспышку коронавируса
Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР.
Live24 вчера в 12:21
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews вчера в 03:19
Общество
Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке
Эксперты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
RT на русском вчера в 23:06
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Футбол
«Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛ
Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.
Евро-футбол.ру вчера в 02:47
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru вчера в 10:51
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 19 мая в 01:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 19 мая в 07:32
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко заявил о напряженной эпидемической ситуации, которая пока отмечается в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета вчера в 01:01
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил почти все требования тактико-технического задания в полном объеме, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер России Юрий Борисов.
Известия вчера в 21:21
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 18:57
Общество
Волгоградцы обязаны носить маски и перчатки
20 мая в регионе заработал перчаточно-масочный режим – волгоградцы не могут посещать общественные места без масок и перчаток.
Волгоградская правда вчера в 22:02
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса
Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Новокузнецке — 8. По информации губернатора, все 23 пациента изолированы и получают лечение.
Известия вчера в 01:06
Энергетика
Польская PGNiG хочет наладить отношения с «Газпромом»
Польская энергетическая компания PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом". Об этом рассказал её руководитель Ежи Квечиньский.
Piter.tv вчера в 09:38
Общество
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
РИА Новости вчера в 08:39
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания вчера в 09:13