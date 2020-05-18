Нефть марки Brent с поставками в июле стоит $34,51 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE) на 14.01 мск. Цена выросла на 6,18% по отношению к предыдущему торговому дню. Цена барреля Brent преодолела рубеж в $34 в 12.44.

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Общество Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 6

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Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

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