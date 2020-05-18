Энергетика
ПРАЙМЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.
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Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:58
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
РИА Новости вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Общество
В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки»
Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина.
Новые Известия 04:12
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
Кино
Опубликованы первые кадры из сериала «Противостояние» по роману Кинга
В Сети разместили первые кадры из мини-сериала "Противостояние" по одноименному роману Стивена Кинга о глобальной пандемии, вызванной искусственным супер-вирусом.
РИА Новости 04:51
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Сенатор разъяснил идею уголовного наказания за «серые» зарплаты
Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат.
RT на русском 06:17
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
Здоровье
Число саратовских медиков с коронавирусом перевалило за сотню
В Саратовской области коронавирусом заболели более 100 медработников.
Четвертая Власть 06:23
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать
В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19.
Газета.Ru 06:44
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Здоровье
Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева рассказала о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Волгоград вчера в 09:18
Общество
Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг закрытие онкологических стационаров
Позднее департамент здравоохранения Москвы заявил, что ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
РИА Новости 05:37
Фигурное катание
Тутберидзе вернется из США в Россию в ближайшее время
Заслуженный тренер России по фигурному катанию на коньках Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время.
Sport24.ru 07:04
Происшествия
В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер
Российская газета 04:06
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко
Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко Внешность Татьяны Овсиенко вызвала вопросы у поклонников.
Экспресс газета 04:29
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Экономика
Россию ждет рекордное падение ВВП, прогнозирует Bloomberg
По данным АО НРА, спад ВВП в этом году составит 4,1%; «Эксперт РА» предсказывает, что падение будет больше - 4,2%. Банк «Зенит» еще узудшил прогноз - (-5,8%).
LentaChel.ru вчера в 20:58
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55