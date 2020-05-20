Энергетика
МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33
Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Экономика
Сбербанк за месяц выдал льготных ипотечных кредитов на 10 млрд рублей
По данным Дом.РФ, всего в России выдано льготных кредитов на сумму более чем 26,5 млрд руб.
Ведомости вчера в 11:54
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.
Lenta.ru 04:43
Космос
Virgin Orbit испытает орбитальную ракету в воздухе над Тихим океаном
Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit собирается 24 мая провести над Тихим океаном демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, которая предназначена для вывода спутников на орбиту Земли, передает ТАСС со ссылкой на компанию.
Аргументы и Факты 04:28
Происшествия
В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:49
Общество
Медбрат, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Вечерний курьер 01:55
Футбол
Брюс о новых владельцах «Ньюкасла»: «Хочу быть частью этого. Клуб сможет бороться с «Ливерпулем» и «Сити»
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс поделился мнением о возможной смене владельцев клуба.
Sports.ru 04:53
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Авто
BMW начала продажи эксклюзивной серии BMW M4
Компания BMW начала продажи в России лимитированной серии BMW M4 Edition ///M Heritage.
Автоновости дня 03:01
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Происшествия
В Петербурге задержан мужчина, устроивший стрельбу в ресторане
В Петербурге задержали мужчину, который устроил конфликт со стрельбой в ресторане на улице Доблести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
РЕН ТВ 05:32
Наука
Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет
В своих выводах Киппинга говорит о том, что для планет с похожими условиями и эволюционными временными рамками, как на Земле, образование жизни имеет небольшие проблемы, соотношение составляет 9:1.
Популярная механика 19 мая в 11:34
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone 12 без наушников EarPods в комплекте
Аналитик Минг-Чи Куо, который известен своими точными прогнозами, связанными с продукцией Apple, рассказал, что новый iPhone 12 может выйти без наушников EarPods в комплекте.
iReactor вчера в 10:39
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Российская газета 04:29
Футбол
Кузяев хочет остаться в «Зените»
Сообщается, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев хочет остаться в петербургском клубе.
Soccer.ru 03:05
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Здоровье
Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца
По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность представляют продукты с высоким ГИ (гликемическим индексом).
Родной город 05:23
Общество
ВОЗ: Россия находится в фазе стабилизации ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в стадию стабилизации, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Общество
Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов
Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
BFM.ru 03:35
Фигурное катание
Алина Загитова получила водительское удостоверение
Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.
Inc-news.ru вчера в 16:34
Политика
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 05:35
Общество
Губернатор прокомментировал распространение коронавируса в Мурманске
Напомним, что за минувшие сутки в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания CoViD-19, из них 52 — в Мурманске.
Мурманский вестник 04:15
Происшествия
В Башкирии депутата могут исключить из партии после ДТП
По словам главы Аскинского района Ришата Дихина, вопрос об исключении депутата Хамита Файзрахманова из рядов партии был поставлен после дорожного происшествия, которое произошло днем 20 мая.
REGNUM 05:12
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Музыка
Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru вчера в 07:14
Общество
В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса
Ученый-инфекционист Чжан Вэньхун призвал помнить о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:36
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK вчера в 15:50