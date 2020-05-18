Энергетика
ПРАЙМЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.
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Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Общество
В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки»
Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина.
Новые Известия 04:12
Общество
Решение по карантину на Кубани примут в прямом эфире
Ожидается, что на этом заседании будет принято решение о дальнейшей жизни региона в условиях пандемии.
Россия.Кубань 04:26
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
Lenta.ru вчера в 14:22
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings 19 мая в 13:32
Происшествия
В Екатеринбурге выявили коронавирус у медиков больницы № 6
В управлении уточнили, что о вспышке коронавируса говорить не приходится — вирус выявили у небольшого количества медиков.
REGNUM 05:52
Здоровье
В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса
В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
Общество
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Фигурное катание
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 17:11
Политика
Названа предполагаемая дата голосования по поправкам в Конституцию
Источник отметил, что голосование может состояться частично в электронном, частично в очном формате.
Мир новостей 19 мая в 11:10
Музыка
Little Big назвали одним из фаворитов «Евровидения-2020»
Питерская рейв-группа Little Big из-за пандемии коронавируса смогла принять участие только в онлайн-концерте «Евровидение-2020», а не представить Россию в соревновательной части главного песенного конкурса Европы.
Городовой вчера в 07:45
Здоровье
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Здоровье
Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли
В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день.
Lenta.ru 03:54
Экономика
Правительство уточнило нормы о расторжении аренды
В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 11:02
Музыка
Текаши требует лишить Ариану Гранде первого места в чарте Billboard
Popcake 19 мая в 01:30
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Биатлон
Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии
Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавил сборную Болгарии по биатлону.
Газета.Ru 06:20
Кино
Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой
RT на русском 04:37
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая
По данным на 21 мая, в Тульской области общее число заболевших коронавирусом составляет 2 824 человека.
Тульская пресса 05:18
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Гаджеты
Ryzen 9 3900X изрядно подешевел, и Intel пока нечем ответить
Похоже, AMD решила закрепить своё лидерство на рынке настольных процессоров и ответила на выход Comet Lake-S снижением цен.
iXBT.com 04:06
Происшествия
Полиция обнаружила тело утонувшего в океане рестлера Гаспарда
Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело звезды американского рестлинга Шеда Гаспарда, которого ранее унесло волной в океан.
Вести.Ru 02:20