Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля

Общество Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале". 415

Общество В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки» Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина. 8

Общество Решение по карантину на Кубани примут в прямом эфире Ожидается, что на этом заседании будет принято решение о дальнейшей жизни региона в условиях пандемии.

Спорт Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника. 1

Общество Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. 3

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 1,4K

Фигурное катание Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.

Политика Названа предполагаемая дата голосования по поправкам в Конституцию Источник отметил, что голосование может состояться частично в электронном, частично в очном формате.

Музыка Little Big назвали одним из фаворитов «Евровидения-2020» Питерская рейв-группа Little Big из-за пандемии коронавируса смогла принять участие только в онлайн-концерте «Евровидение-2020», а не представить Россию в соревновательной части главного песенного конкурса Европы. 110

Гаджеты Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах. 17

Здоровье Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день. 60

Экономика Правительство уточнило нормы о расторжении аренды В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 2

Биатлон Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавил сборную Болгарии по биатлону.

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 167

Гаджеты Ryzen 9 3900X изрядно подешевел, и Intel пока нечем ответить Похоже, AMD решила закрепить своё лидерство на рынке настольных процессоров и ответила на выход Comet Lake-S снижением цен.