Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.
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Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

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Почему рост котировок барреля может смениться их быстрым падением

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Нефть марки Brent поднялась выше отметки в $36

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Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС18 мая в 10:35

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБК18 мая в 05:51
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