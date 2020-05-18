Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.

Политика СБУ начала расследование госизмены Кучмы и главы офиса Зеленского Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование возможной госизмены главы офиса президента Андрея Ермака и второго президента страны Леонида Кучмы.

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 1,9K

Происшествия Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. 54

Происшествия В Канаде при падении военного самолета погиб пилот Группа Snowbirds, которая проводит показательные полеты, подготавливалась к выступлению, чтобы приветствовать жителей Канады, которые вносят свою лепту в борьбу с распространением коронавируса рядом с городом Клампус, где должно было пройти авиашоу, пишет RNS. 39

Наука Учёные реконструировали историческое распространение риса Во время нового исследования ученые смогли узнать, что из-за масштабного глобального похолодания, которое произошло 4,2 тысячи лет назад, появились новые сорта риса.

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 65

Энергетика Россия создаст нефтяной резерв по примеру США Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова. 14

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 384

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 267

Экономика Расширен республиканский перечень пострадавших отраслей экономики Правительство внесло изменения в принятое ранее распоряжение № 211-рп, определившее перечень отраслей экономики КБР, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. 20

Футбол Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив» Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.

Политика В Дагестане планируют построить медцентр по примеру Воронежа Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в эфире канала "Россия-24" заявил, что в регионе планируется строительство медицинского центра при примеру Воронежской области.

Авто Названы самые продаваемые авто во время кризиса в РФ Стали известны наиболее продаваемые авто в период кризиса в РФ. За первый месяц самоизоляции реализация транспорта показала резкий спад. 2