Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустит обновленную модель Lada Vesta
Car.ru вчера в 07:44
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня
Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru 06:24
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Общество
Голосование по поправкам в Конституцию может продлиться несколько дней
Дата голосования официально пока не назначено. По сведениям прессы, оно может пройти не раньше начала июля.
Эхо Москвы 28 мая в 20:04
Шоу-бизнес
Елена Степаненко рассказала, как пережила развод с Петросяном
Юмористка давно простила бывшего мужа. Для Елены Степаненко развод с Евгением Петросяном был как удар под дых.
Lisa.ru 04:30
Экономика
Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека.
Коммерсантъ 06:44
Политика
Госдеп США обвинил Россию в поставке фальшивых денег в Ливию
Правительство Мальты 26 мая изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Газета.Ru 07:59
Политика
«Единая Россия» выводит на выборы предпринимателей, учителей, чиновников и металлургов
Итоги липецких праймериз почему-то подведут в Москве (такую информацию GOROD48 сообщил один из членов политсовета регионального «ЕдРа»), но уже понятно, что в обновленный горсовет может попасть пока еще вице-мэр Липецка Евгений Павлов (25-й округ).
Gorod48 07:32
Спорт
WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на критику в свой адрес со стороны президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова по поводу отстранения всех российских спортсменов от соревнований на четыре года из-за изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 05:50
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Коммерсантъ 28 мая в 06:02
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Футбол
«Монако» поздравил Головина с 24-летием
Газета.Ru 05:23
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Peterburg2.ru 07:45
Политика
Названы востребованные у россиян поправки к Конституции
Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru 07:49
Здоровье
Доктор Мясников усомнился в скором появлении вакцины от коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, усомнился в скором появлении вакцины от коронавируса, так как клинические испытания могут длиться от трех до пяти лет.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета вчера в 03:41
Армия и оружие
Атомный ракетоносец «Князь Владимир» передали флоту
В Северодвинске на предприятии Севмаш представители ВМФ подписали приемный акт атомной подлодки стратегического назначения "Князь Владимир".
Российская газета 28 мая в 11:36
Политика
Путин: переговоров с США по СНВ-3 не удалось начать
«Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать», — сказал Путин.
REGNUM 07:11
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Общество
В России тестируют вакцину от коронавируса, которая закапывается в нос
Центр Роспотребнадзора "Вектор" разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Газета.Ru 07:54
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело вчера в 11:31
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22