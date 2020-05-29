Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Цена нефти Brent поднялась выше $38 впервые с начала марта

Газета.Ruвчера в 16:33

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАССвчера в 14:45

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русскомвчера в 14:56

Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

Комсомольская правдавчера в 14:44

Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

ПРАЙМвчера в 15:54

Доллар, нефть и коронавирус на 29 мая

Право.рувчера в 05:31

Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Интерфаксвчера в 01:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Происшествия

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение

Следователи предъявили генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому обвинение в окончательной редакции в даче взятки.
ТАСС 01:46
1
Армия и оружие

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 01:30
8
Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
186
Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости 01:39
152
Космос

Элон Маск сказал, что 4 года работал над новыми космическими скафандрами SpaceX

AstroNews.ru вчера в 06:47
1
Происшествия

Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара

Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.
Интерфакс 28 мая в 11:44
15
Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
138
Происшествия

В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки

RT на русском вчера в 09:16
1
Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости вчера в 18:57
381
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

RT на русском вчера в 13:27
2,9K
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
409
Гаджеты

Escobar Inc предлагает купить «золотой» iPhone 11 Pro всего за $499

3DNews 28 мая в 11:00
2
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

РБК вчера в 15:42
247
Армия и оружие

В США считают, что Россия создаёт плацдарм в Ливии

Вашингтон, 30 мая 2020, 08:18 — REGNUM Переброска боевой авиации из России в Ливию означает, что ведётся подготовка плацдарма в этой стране, заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд.
REGNUM 01:18
1
Общество

Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня

Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня Столичные власти опубликовали карту-график, которым должны руководствоваться горожане, выходя на прогулку.
Коммерсантъ 28 мая в 14:38
4,7K
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК вчера в 17:02
8
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
396
Футбол

Депай восстановился после разрыва крестообразных связок

Нападающий «Лиона» и сборной Голландии Мемфис Депай восстановился после травмы, у футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
Евро-футбол.ру вчера в 16:33
Кино

Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»

Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России 28 мая в 05:56
Общество

Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке

Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
42
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
27
Политика

Шпир объяснил, почему Варшава не боится «воевать» с Россией

«Рискну высказать непопулярное мнение, но Россия — достаточно миролюбивая страна, и никто всерьез не может представить настоящий военный конфликт в Европе, инициированный РФ», — подчеркнул уроженец Ивано-Франковска.
Украина.ру 00:40
Технологии

100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения

Команда исследователей из VPNpro заявила об опасности приложений из Китая, на каждом из которых насчитывается минимум 50 млн загрузок, пишет Gizmochina.
Live24 вчера в 11:21
Здоровье

Доктору медицинских наук в Алтайском крае предложили идти в уборщики

Отделение «Ортопедии и травматологии» Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства сокращают, и всем врачам – травматологам Сергею Рубелю, Александру Шмату, Валерии Шумилиной, заведующему отделению доктору медицинских наук, профессору, главному детскому ортопеду и травматологу Арсену Осипову – предложены новые вакансии: санитаров, уборщиков и дворников.
vRubcovske.ru 01:18
7
Армия и оружие

Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики

Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Вести.Ru вчера в 10:36
6
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
1,5K
Общество

Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании

Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
15
Шоу-бизнес

Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия вчера в 23:35
280
Общество

В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины

Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 вчера в 11:25
20
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал в своем Instagram, по каким признакам определить онкологию.
Известия 01:16
4
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное