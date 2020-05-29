Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Политика
СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7
Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 04:03
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Новый американский пилотируемый корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал.
Радио Маяк 02:50
Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов
В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
Газета.Ru 01:37
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
РИА Новости 05:27
Общество
Десять дачных домов остаются подтопленными в Подмосковье
После сильного ливня, прошедшего в столичном регионе 29 мая, подтопленными остаются 10 дачных домов, 165 приусадебных участков и 2 участка автодорог в Подмосковье.
News.ru вчера в 12:35
Здоровье
В Свердловской области ещё 265 человек заболели коронавирусом
Уральский меридиан 03:42
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Происшествия
Мощный взрыв прогремел во время пожара в жилом доме в Омске
Четыре человека пострадали в пожаре, который произошел в жилом одноэтажном доме в Омске. Момент сильного взрыва попал на камеру.
NewInform 06:03
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Технологии
Для Windows 10 вышло крупное обновление
Обновление выходят за обновлением, но исправления существующих проблем нет.
The GEEK 28 мая в 02:38
Хоккей
Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
Хоккеист Алексей Терещенко, пять раз выигрывавший чемпионат России и проведший сезон 2019/20 в омском «Авангарде», подверг критике решение руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ввести со следующего сезона жесткий потолок зарплат в размере 900 млн руб.
РБК 06:01
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Газета.Ru 02:11
Путешествия
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Политика
Украина обвинила Россию в «плагиате» двигателей для фрегатов
HotGeo вчера в 04:18
Авто
АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая Lada 4x4
Напомним, что семейство внедорожников Lada 4x4 было обновлено в начале этого года, однако самая дорогая версия Bronto осталась в дореформенном виде.
Тарантас Ньюс 04:12
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Футбол
«Милан» предпочтет трансфер Йовича подписанию Азмуна
Sport24.ru 03:39
Происшествия
Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане
Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.
ТАСС 04:29
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Культура
Астраханцы поддерживают певицу Ларису Сазонову в социальный сетях
В социальных сетях астраханцы запустили акцию #ЛАРАЖИВИ, тем самым они хотят поддержать свою землячку.
Астрахань 24 05:17
Спорт
Накамура победил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира
РИА Новости вчера в 13:09