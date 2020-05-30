Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
Здоровье
На Украине за сутки выявлено 429 новых случаев коронавируса
На Украине за сутки выявлено 429 новых заболевших коронавирусом, за всё время пандемии — 22 811.
RT на русском 02:11
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
Куйвашев сообщил, что примет решение по отмене ограничений 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не дал ответа, будет ли в июне продлен режим изоляции и ограничительные меры, введенные в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 14:39
Шоу-бизнес
Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения
Личный тренер Симпсон вышел на связь с журналистами, чтобы пролить свет на ее удивительное преображение.
Woman.ru 03:31
Общество
Доктор Комаровский рассказал о «глобальном разводе» в медицине
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людей часто обманывают, представляя лечебные травы как суперпанацею.
Life.ru 20:50
Футбол
«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 29 тура Бундеслиги
«Байер» временно вышел на третье место, благодаря гостевой победе над «Фрайбургом».
Спорт день за днем 16:23
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Наука
Погубивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
Угол падения астероида составлял приблизительно 60 градусов по отношению к горизонту. Астероид летел к Земле с северо-востока.
Evo-rus.com 27 мая в 13:50
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon переносится на июнь
Пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщила, что американская компания SpaceX запросила разрешения на запуск на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 21:11
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews вчера в 16:22
Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
Происшествия
В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке
Славгород, Алтайский край, 29 мая 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили 29 мая в отношении главы города Славгорода (Алтайский край) Сергея Горбунова, заявила старший помощник главы регионального управления СКР Людмила Рязанцева.
REGNUM 13:00
Политика
Президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей.
Вести.Ru 18:37
Общество
Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России
Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Общество
Все правительство Сахалина проверят на коронавирус
Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус, сообщает ТАСС.
SakhaNews 07:52
Технологии
На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете "Протон-М" устранён, изделие готово к запуску телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103".
РИА Новости 20:17
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Общество
Сергей Цивилев выступит с обращением к жителям Кузбасса
Видео появится в социальных сетях губернатора.
Вести Кузбасс 12:03
Шоу-бизнес
Елена Воробей выставила на продажу квартиру в Черногории из-за кризиса
Елена Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья.
Известия вчера в 06:54
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
«До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области - решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров»,- сказано в сообщении пресс-службы администрации.
Бизнес-газета 12:49