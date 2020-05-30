Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Общество
Министр экономики Бурятии объяснила слова «никто ещё с голоду не умер»
Министр добавила, что два часа объясняла депутатам о мерах поддержки.
REGNUM вчера в 22:49
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе
Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC.
Российская газета 04:42
Наука
На Земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни
Исследователи заметили один параметр, который почему-то игнорируется метеорологическими прогнозами — это температура по влажному термометру.
Замана 18:59
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Политика
Таджикистан направил ноту МИД РФ из-за предложения Лаврова
Душанбе, 29 мая 2020, 18:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана сегодня, 29 мая, направило ноту МИД России, сообщает департамент информации таджикистанского внешнеполитического ведомства.
REGNUM 11:12
Космос
Глава NASA предложил отправить Тома Круза на МКС для съемок фильма
Директор NASA Джим Брайденстайн предложил организовать полет голливудского актера Тома Круза на Международную космическую станцию (МКС) для съемок нового фильма.
Ридус вчера в 04:53
Футбол
Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси
Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ», как летом 2008 года мог перейти в «Барселону», но руководство петербургского «Зенита» поставило перед каталонскким клубом невыполнимые условия.
РБК 18:00
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру 13:47
Общество
В Москве у управления МВД второй день подряд продолжились задержания
На пикетах у здания управления МВД по Москве уже вторые сутки проходят пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и активиста Ильи Азара.
РБК 10:12
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 14:56
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Игры
Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru 19:50
Авто
BMW официально представила обновленную 6-Series GT
Прием заказов на обновленную BMW 6-Series GT в России уже открыт, первые «товарные» машины должны приехать из Дингольфинга ближе к осени.
Автоновости дня 27 мая в 02:04
Общество
Врач рассказал о пяти способах укрепить легкие
Россиянам рассказали о пяти способах укрепить дыхательную систему.
Lenta.ru 19:28
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Кино
В будущем фильме «Секретные войны» Marvel представит нового Тони Старка
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 03:47 — REGNUM В новом фильме Marvel по серии комиксов «Секретные войны» (Secret Wars) студия представит нового Железного Человека (Тони Старка).
REGNUM 27 мая в 20:47
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
ИА InterMedia 04:48
Технологии
YouTube облегчил пользователям просмотр длинных видео
YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы.
Pravda.Ru 10:18
Общество
Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России
Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
Общество
Онищенко предупредил об опасности заражения коронавирусом в подъезде
Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что подъезды многоквартирных домов являются самыми "забытыми" местами с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий, поэтому там легко заразиться коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:33
Общество
Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений
Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:49
Общество
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три
Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
Музыка
Вышел новый клип группы «Кино» на песню «Мама, мы все тяжело больны»
Музыкальная группа "Кино" представила клип к композиции "Мама, мы все тяжело больны", в который вошли архивные съемки с Виктором Цоем и анимация для будущего концерта.
Народные новости 06:00