Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Стоимость барреля Brent впервые с 6 марта превысила $38

РБКвчера в 15:42

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАССвчера в 14:45

Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты28 мая в 03:32

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркетвчера в 07:44

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 29 мая в 12:05 MSK составил $35.07 за баррель (-$0.96; -2.66%)

АК&Мвчера в 09:55

Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Интерфаксвчера в 01:24

Цена нефти Brent поднялась выше 38 долларов

Телеканал 360°вчера в 15:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

РИА Новости 01:39
386
Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
507
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая

Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек.
РБК 02:36
23
Политика

Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»

На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:27
189
Экономика

Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии

Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего.
REGNUM 27 мая в 23:39
326
Авто

В Калифорнии продают монстр-трак на базе 48-летнего Dodge Challenger

В Калифорнии продают необычный Dodge Challenger 1972 года, который переделали в бигфут.
Тарантас Ньюс вчера в 04:58
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

RT на русском вчера в 13:27
2,9K
Кино

«Соник в кино» получит продолжение

Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
ИА InterMedia вчера в 04:48
9
Политика

Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России

Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
1,6K
Здоровье

Коронавирусом на Украине заболели почти 23 тысячи человек — Минздрав

Почти 3 тысячи болеют в Киеве и около 2 тысяч в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях.
Украина.ру вчера в 03:15
52
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 28 мая в 08:32
308
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
434
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
136
Общество

Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета вчера в 12:36
113
Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
299
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
1,3K
Политика

Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ

Яо отметил, что ВОЗ является источником 80% бюджета здравоохранения Африки, и пятая часть от этой суммы приходится на долю США.
RuNews24.ru вчера в 23:24
1K
Армия и оружие

Турция решила действовать против России

В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro вчера в 17:31
119
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
147
Гаджеты

Вышла улучшенная версия смартфона Samsung Galaxy A51

Anonsens 02:05
Экономика

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 28 мая в 06:51
131
Космос

Выявлена причина частых проблем с запуском американских ракет

По словам эксперта, причина кроется в разных подходах РФ и США в плане проектировки ракет и расположения космодромов.
МедиаПоток 28 мая в 11:44
1
Экономика

Обходы Аксая и Краснодара может построить компания Ротенберга

Группа компаний «Нацпроектстрой», которая является совместным предприятием ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга, может без конкурса получить несколько госконтрактов на строительство федеральных автодорог.
Южный автомобиль 28 мая в 09:11
24
Происшествия

Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве

Следственный комитет России предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции.
Lenta.ru 01:50
12
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
28
Кино

Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»

Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России 28 мая в 05:56
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК 28 мая в 14:19
1,1K
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,1K
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал в своем Instagram, по каким признакам определить онкологию.
Известия 01:16
4
Игры

Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное