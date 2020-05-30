Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 14:56
Технологии
100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения
Команда исследователей из VPNpro заявила об опасности приложений из Китая, на каждом из которых насчитывается минимум 50 млн загрузок, пишет Gizmochina.
Live24 11:21
Общество
Пульмонолог назвал пять упражнений для укрепления дыхательной системы
Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков перечислил пять упражнений для укрепления легких и дыхательной системы в целом.
Известия 20:09
Общество
В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности
Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня.
REGNUM 03:19
Армия и оружие
В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях
Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
ToDay News Ufa 02:57
Наука
Выявлен самый частый симптом при лёгком течении коронавируса
Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) провели работу, результаты которой доказывают, что почти половина зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса.
U24.ru 04:57
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
Доктор Комаровский рассказал о «глобальном разводе» в медицине
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людей часто обманывают, представляя лечебные травы как суперпанацею.
Life.ru 20:50
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса на 2020 год
Роспотребнадзор утвердил до 1 января 2021 года правила профилактики COVID-19.
Газета.Ru 27 мая в 09:12
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Общество
Сделка по продаже газеты «Ведомости» зарегистрирована
О завершении сделки изданию "Медуза" рассказал гендиректор компании "Бизнес News Media" Глеб Прозоров.
Эхо Москвы 12:05
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
Общество
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:21
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Армия и оружие
Африканист объяснил фейк о МиГ-29 в Ливии желанием США заработать
Заявления американского командования ВС США в Африке (AFRICOM) о переброске российских самолетов в Ливию являются провокацией, необходимой для перераспределения средств из оборонного бюджета США, заявил востоковед и африканист Саид Гафуров.
NewInform вчера в 13:31
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня
«Таймырский телеграф» – Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение продлить режим самоизоляции до 14 июня.
Таймырский телеграф 06:14
Наука
На Земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни
Исследователи заметили один параметр, который почему-то игнорируется метеорологическими прогнозами — это температура по влажному термометру.
Замана 18:59
Армия и оружие
Водолацкий предрёк ВСУ большие потери в случае попытки захватить Донбасс
Киев не остановится перед колоссальными потерями украинской армии, чтобы захватить силой республики Донбасса.
Парламентская газета 09:49
Политика
Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ
Германия раскрыла информацию о новых персональных санкциях из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ.
Lenta.ru 12:26
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Космос
Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира
В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе.
Петербургский дневник 27 мая в 20:56
Шоу-бизнес
Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали
Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания вчера в 13:34
Общество
Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье
Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.
REGNUM вчера в 23:50