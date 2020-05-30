Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Цена нефти Brent поднялась выше $38

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Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

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Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

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США прекращают все отношения с ВОЗ

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100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения

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В американском городе Миннеаполисе введен комендантский час

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В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности

Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня.
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В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях

Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
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Выявлен самый частый симптом при лёгком течении коронавируса

Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) провели работу, результаты которой доказывают, что почти половина зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса.
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество

Доктор Комаровский рассказал о «глобальном разводе» в медицине

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людей часто обманывают, представляя лечебные травы как суперпанацею.
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Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса на 2020 год

Роспотребнадзор утвердил до 1 января 2021 года правила профилактики COVID-19.
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Армия и оружие

Турция решила действовать против России

В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
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Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
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Сделка по продаже газеты «Ведомости» зарегистрирована

О завершении сделки изданию "Медуза" рассказал гендиректор компании "Бизнес News Media" Глеб Прозоров.
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Армия и оружие

Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России

Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
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Общество

Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России

Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
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Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

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Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Тарантино назвал «Социальную сеть» лучшим фильмом десятилетия

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Армия и оружие

Африканист объяснил фейк о МиГ-29 в Ливии желанием США заработать

Заявления американского командования ВС США в Африке (AFRICOM) о переброске российских самолетов в Ливию являются провокацией, необходимой для перераспределения средств из оборонного бюджета США, заявил востоковед и африканист Саид Гафуров.
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Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня

«Таймырский телеграф» – Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение продлить режим самоизоляции до 14 июня.
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Наука

На Земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни

Исследователи заметили один параметр, который почему-то игнорируется метеорологическими прогнозами — это температура по влажному термометру.
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Армия и оружие

Водолацкий предрёк ВСУ большие потери в случае попытки захватить Донбасс

Киев не остановится перед колоссальными потерями украинской армии, чтобы захватить силой республики Донбасса.
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Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ

Германия раскрыла информацию о новых персональных санкциях из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ.
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Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
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Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира

В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе.
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Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
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Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.
REGNUM вчера в 23:50
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