Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Здоровье
За сутки в Прикамье выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения, 41 человек проходит лечение в больницах, 29 изолированы на домашнем карантине.
В курсе.ру 04:14
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Музыка
Иван Ургант подыграл на рояле екатеринбургским школьникам
Ведущий сел за рояль и подыграл на нём екатеринбургским школьникам. В студии ребятам подпевала группа «Фрукты».
Областная газета 07:43
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Происшествия
Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа
Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
Какие катаклизмы накроют Россию летом
Природа словно переключила тумблер: в Европейскую часть России устремились теплые воздушные массы, а за Урал, напротив, пробился арктический холод.
Вести.Ru 08:51
Политика
США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию
Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС вчера в 07:01
Здоровье
Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса
«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
Музыка
Леди Гага выпустила новый альбом
Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны.
Газета.Ru вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Культура
Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов
Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Общество
Психиатры признали шедшего в Москву якутского шамана невменяемым
В отношении называющего себя якутским шаманом Габышева в сентябре завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Телеканал 360° 10:19
Игры
4 июня пройдёт презентация игр для PlayStation 5
Live24 вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Мамина гордость: Ксения Алферова впервые записала видео с дочкой
Актриса рассказала про бизнес 13-летней Евдокии. Дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева при помощи родителей создала своё дело.
7Дней.ру 09:00
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 28 мая в 21:29
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Футбол
В «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение Глушакова
Российская газета 08:53
Происшествия
Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах
Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40