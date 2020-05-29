Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

В этом году нефтяные цены не преодолеют порог в $40

Вестник Кавказа01:00

Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты28 мая в 03:32

Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

Комсомольская правдавчера в 14:44

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалтвчера в 07:55

Доллар, нефть и коронавирус на 29 мая

Право.рувчера в 05:31

Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Интерфаксвчера в 01:24

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАССвчера в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Здоровье

За сутки в Прикамье выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения, 41 человек проходит лечение в больницах, 29 изолированы на домашнем карантине.
В курсе.ру 04:14
28
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
6,3K
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
1,5K
Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

REGNUM 10:36
197
Здоровье

СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
31
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
161
Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Lenta.ru 07:30
169
Музыка

Иван Ургант подыграл на рояле екатеринбургским школьникам

Ведущий сел за рояль и подыграл на нём екатеринбургским школьникам. В студии ребятам подпевала группа «Фрукты».
Областная газета 07:43
4
Происшествия

Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

РБК 09:59
303
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
143
Происшествия

Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа

Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
455
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
568
Общество

Какие катаклизмы накроют Россию летом

Природа словно переключила тумблер: в Европейскую часть России устремились теплые воздушные массы, а за Урал, напротив, пробился арктический холод.
Вести.Ru 08:51
2
Политика

США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию

Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
808
Политика

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
584
Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС вчера в 07:01
1,1K
Здоровье

Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса

«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
3
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
914
Музыка

Леди Гага выпустила новый альбом

Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны.
Газета.Ru вчера в 08:33
3
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

РБК вчера в 15:42
353
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
748
Культура

Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов

Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
570
Общество

Психиатры признали шедшего в Москву якутского шамана невменяемым

В отношении называющего себя якутским шаманом Габышева в сентябре завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Телеканал 360° 10:19
1
Игры

4 июня пройдёт презентация игр для PlayStation 5

Live24 вчера в 13:45
49
Шоу-бизнес

Мамина гордость: Ксения Алферова впервые записала видео с дочкой

Актриса рассказала про бизнес 13-летней Евдокии. Дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева при помощи родителей создала своё дело.
7Дней.ру 09:00
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 28 мая в 21:29
1,1K
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
156
Футбол

В «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение Глушакова

Российская газета 08:53
1
Происшествия

Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах

Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное