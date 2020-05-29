Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Российская газета вчера в 21:42
Футбол
Чичарито: назначение Мойеса в «Манчестер Юнайтед» — ошибка, преследующая клуб до сих пор
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес, выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о работе Дэвида Мойеса на посту наставника английского клуба.
Чемпионат вчера в 09:18
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru вчера в 15:45
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Происшествия
Во время беспорядков в США полиция задержала почти 1400 человек
В 17 городах США во время массовых беспорядков, вызванных гибелью Джорджа Флойда, полиция задержала около 1400 человек.
RZN.info 01:57
Хоккей
Защитник «Торпедо» Зборовский перешел в «Автомобилист»
«Автомобилист» приобрел у нижегородского «Торпедо» права на Сергея Зборовского в обмен на денежную компенсацию.
Sport24.ru вчера в 06:35
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Общество
Роднина раскритиковала звезд за жалобы на снижение доходов
АБН вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Кристина Асмус похвасталась переездом в новый дом
Кристина Асмус похвасталась переездом в новое жилище. О покупке дома актриса рассказала в интервью литератору Александру Цыпкину.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Общество
Microsoft заменит журналистов на роботов
Корпорация Microsoft собирается заменить десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов.
Lenta.ru вчера в 18:23
Армия и оружие
Россия укрепила ВВС Асада улучшенными МиГ-29
Российский Диалог вчера в 14:25
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Здоровье
В России перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Рассуждая о появлении осложнений после выздоровления, профессор подчеркнул, что в настоящее время статистика отдаленных осложнений еще не изучена.
Lenta.ru вчера в 19:39
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты 29 мая в 09:56
Авто
Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался новой тачкой, которую заимел на карантине.
Нева Спорт вчера в 15:23
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 28 мая в 05:26
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 29 мая в 07:01
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой
Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Саратовской области
Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с фурой под Саратовом.
Известия 02:16
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14