Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 363

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,4K

Политика Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 249

Единоборства Бернс победил Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9 Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над американцем Тайроном Вудли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.

Политика Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» В ходе телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом возникло разногласие из-за строительства трубопровода «Северный поток-2». 403

Общество Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. 1,3K

Путешествия В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.

Футбол Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.

Общество Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 623

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня. 671

Здоровье В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.

Общество Резкое потепление ожидается в Москве через неделю Температура воздуха в Москве может достигнуть настоящих летних значений — от 20 до 25 градусов тепла. 2

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД. 3