Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Происшествия
В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
РИА Новости вчера в 22:34
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Украина обвинила Россию в «плагиате» двигателей для фрегатов
HotGeo вчера в 04:18
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 17:30
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы
День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 29 мая в 14:42
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Бернс победил Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9
Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над американцем Тайроном Вудли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.
Газета.Ru 01:26
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
В ходе телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом возникло разногласие из-за строительства трубопровода «Северный поток-2».
Моя Москва.онлайн вчера в 02:39
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Наука
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 мая в 03:23
Футбол
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию
Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 29 мая в 06:40
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
RT на русском вчера в 11:49
Кино
Компания Blumhouse снимет продолжение боевика «Апгрейд»
NewInform 29 мая в 04:21
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru вчера в 05:47
Политика
В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская.
РБК вчера в 23:37
Происшествия
Заражённая коронавирусом женщина родила здорового ребёнка в Чите
Женщина с диагнозом COVID-19 в Чите родила здорового ребёнка в моностационаре первой городской больницы.
Zabnews.ru 01:07
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Здоровье
В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате
Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 01:54
Общество
Резкое потепление ожидается в Москве через неделю
Температура воздуха в Москве может достигнуть настоящих летних значений — от 20 до 25 градусов тепла.
Вечерняя Москва 01:15
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время 29 мая в 11:01
Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском вчера в 18:02
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН 29 мая в 21:36