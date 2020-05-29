Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Космос
Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос
РИА Новости вчера в 21:54
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тыс. человек
За последнюю неделю количество заболевших в день не превышало 9 тыс. и колебалось в диапазоне 8,3-8,9 тыс. Всего в стране выявлено 405843 инфицированных COVID-19.Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено в Москве — 2595.
Плюс один +1 04:51
Общество
Песков рассказал о своих симптомах коронавируса
Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Общество
В Москве май может стать самым дождливым за последние 200 лет
Известия вчера в 04:13
Авто
Новый Hyundai Santa Fe показали на тизере
Hyundai Santa Fe уже собирается получить масштабное обновление и накануне в Сети появилось тизерное изображение от дизайнеров портала AtchaCars.
32CARS.ru 29 мая в 06:41
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости 29 мая в 15:26
Общество
Россиянам разрешат не носить маски на пляжах
Летом во время посещения пляжей россияне могут не надевать защитные медицинские маски, однако обязаны соблюдать безопасное расстояние.
Газета.Ru 05:23
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Политика
Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 04:03
Политика
Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию СNN за то, что она выступает с обвинениями в адрес России.
ТАСС вчера в 14:20
Игры
Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
Discover24 вчера в 08:20
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Автоспорт
В Формуле 1 думают об эксперименте с реверсивным стартом
В прошлом году Росс Браун, спортивный директор Формулы 1, говорил о возможности проведения эксперимента с реверсивным порядком старта в гонках, которые не входят в зачёт чемпионата мира, однако в сложившейся ситуации, когда начало сезона пришлось отложить из-за пандемии, появился неожиданный шанс опробовать идею в рамках сдвоенных этапов, с которых начнётся сезон.
F1news.ru 03:00
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Экономика
Металлурги Франции испугались конкуренции с российской сталью
Французские металлурги испугались конкуренции с поставками из РФ и обратились за помощью к чиновникам.
Политическая Экспертиза 03:32
Общество
МЧС сообщило о подтоплении 80 приусадебных участков в Красногорске
Обильные осадки в поселке Нахабино городского округа Красногорск Московской области стали причиной подтопления 80 приусадебных участков в СНТ «Лесные поляны».
РБК вчера в 08:28
Политика
В праймериз ЕР приняли участие более 900 тысяч россиян
Более 900 тысяч избирателей приняли участие в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" за шесть дней, сообщил замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов.
РИА Новости 04:59
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 29 мая в 06:16
Здоровье
В Свердловской области ещё 265 человек заболели коронавирусом
Уральский меридиан 03:42
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня 29 мая в 05:35
Экономика
Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасать
Правительство Германии уладило разногласия с Еврокомиссией (ЕК) по поводу многомиллиардного плана спасения крупнейшего европейского авиаперевозчика — немецкой компании Lufthansa.
Lenta.ru 04:03
Авто
Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»
Олимпийский чемпион похвастался новым автомобилем, рассказав своим подписчикам о том, что нужно трудиться и развиваться, а не постоянно проводить время перед телевизором.
Car.ru 04:04
Происшествия
Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов
Власти ряда американских штатов ввели комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афро-американца при задержании в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:24
Футбол
«Краснодару» и «Сочи» пока запрещено принимать зрителей
Власти Краснодарского края пока запрещают «Краснодару» и «Сочи» проводить матчи Премьер-лиги со зрителями на трибунах.
Евро-футбол.ру 05:06
Здоровье
В России перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Рассуждая о появлении осложнений после выздоровления, профессор подчеркнул, что в настоящее время статистика отдаленных осложнений еще не изучена.
Lenta.ru вчера в 19:39