Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет29 мая в 07:44

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русском29 мая в 14:56

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС29 мая в 14:45

Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

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Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

Комсомольская правда29 мая в 14:44

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалт29 мая в 07:55

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

REGNUM29 мая в 15:45
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Политика

Рогозин заявил, что оценил шутку Маска про батут

В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута.
Газета.Ru 11:48
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Религия

В Подмосковье разрешили посещать храмы

Известия 12:15
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
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Общество

Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
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Энергетика

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Политика

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
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Шоу-бизнес

Настасья Шубская показала фото сразу после родов

Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
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Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело 12:12
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Здоровье

Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
ИА Красная Весна 15:28
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Общество

Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.
РИА Новости вчера в 16:53
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 142 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 142 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:42
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Футбол

Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда

На 57-й минуте встречи 20-летний британец удвоил преимущество своей команды и после гола продемонстрировал майку с надписью Правосудие для Джорджа Флойда.
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Брянских видеоблоггеров обвинили в издевательствах над мужчиной

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Общество

Тактаров: в США у полицейских нет мозгов, я это давно знаю

Экс-боец ММА Олег Тактаров заявил, что в полицию США в основном идут люди с психическим расстройством и отклонениями в поведении.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Новое купе BMW 4-Series полностью раскрыли на официальных снимках

Внешность нового купе BMW 4-Series полностью раскрыта на официальных фотографиях за два дня до премьеры.
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Шоу-бизнес

Николаев необычным способом поздравил Королёву с днём рождения

Певец Игорь Николаев решил оригинальным способом поздравить свою бывшую супругу с 47-летием.
News.ru 09:00
Общество

Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение

В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
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Футбол

Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины

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Общество

В Лондоне прошла акция протеста против произвола полиции в США

Независимая газета 14:30
Политика

Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией

США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
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Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
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Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
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Политика

Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
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Общество

Псковский губернатор: По итогам недели мы вошли в 7 регионов с худшими коэффициентами распространения коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области за последние дни заметно ухудшилась, написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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