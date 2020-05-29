Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Авто
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi «засветил» план покорения мира
Новая стратегия по покорению мирового рынка автомобильным альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi будет строиться на повышении конкурентоспособности, заявил глава альянса Жан-Доминик Сенар, 27 мая сообщает издание Le Figaro.
ИА Красная Весна 29 мая в 15:12
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru вчера в 05:47
Футбол
Появились фотографии новой домашней формы «Манчестер Юнайтед»
В Сети появились фотографии новой домашней формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2020/21.Напомним, что ранее также были показаны фотографии выездной формы МЮ.
Soccer.ru 02:27
Общество
Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса
По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
РБК 00:51
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика
Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге
Отмечается, что на фоне продажи особняков Госдепартамент инвестирует средства в расширение другого своего имущества в Гонконге, в частности — здание генконсульства США.
РБК 02:08
Космос
Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon
Известия вчера в 23:25
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Взгляд.ру вчера в 22:11
Происшествия
В южной части Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1
Лима, 31 мая 2020, 09:31 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в южной части Перу.
REGNUM 02:31
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Происшествия
Полиция в Вашингтоне стреляет в протестующих слезоточивым веществом
Стражи порядка обстреливают протестующих у Белого дома шариками со слезоточивым веществом.
Аргументы и Факты вчера в 22:58
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Футбол
«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
РИА Новости 01:14
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Футбол
В АПЛ не выявили случаев заражения коронавирусом среди футболистов
В Английской премьер-лиге (АПЛ) не выявили случаев заражения коронавирусом среди футболистов, сообщает сайт турнира.
Газета.Ru вчера в 14:42
Здоровье
Пенсионерам Ульяновской области юридическую помощь окажут бесплатно
Всего в Ульяновской области проживает около 330 тыс. пожилых граждан, в прошлом году бесплатная юридическая помощь понадобилась 5 тыс. неработающих пенсионерам.
REGNUM 28 мая в 02:09
Космос
Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос
Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru 29 мая в 12:43
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости 29 мая в 18:57
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Кино
Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев
Российский актер и певец Алексей Воробьев снялся в небольшой роли в американском сериале "Космические войска" производства Nетflіх.
Культуромания вчера в 09:46
Политика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в Вашингтоне
По имеющейся информации, немецкий политик отказалась принять участие в саммите G7, который должен состояться в июне в Вашингтоне.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Общество
В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб
Всего в регионе официально зарегистрированы 495 пациентов с коронавирусом: 196 выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 292 пациента.
REGNUM 29 мая в 01:15
Футбол
Широков раскритиковал бывшего тренера «Спартака» Якина
Газета.Ru 29 мая в 11:33
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru 29 мая в 11:00
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Происшествия
Два мальчика дошкольного возраста утонули в Алтайском крае
vRubcovske.ru 00:10