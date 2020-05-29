Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости 13:08
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Культура
Стриминговый сервис HBO Max официально начал работу
Пока компания продолжает сотрудничество с Амедиатекой, которая называет себя «официальным домом HBO в России».
Киноафиша России 29 мая в 04:32
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Единоборства
Магомедшарипов может провести бой в августе
Советский спорт 13:24
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Общество
Подтопления в Подмосковье оценили в МЧС
Среди подтопленных оказались участки в городах Клин, Истра, Сергиев Посад, Красногорск, а также Можайск и Наро-Фоминск.
Газета.Ru 14:51
Авто
Украинский автобус Torsus Praetorian награжден за дизайн и инновации
Полноприводные автобусы Torsus Praetorian престижные награды получили от немецких журналистов, которые высоко оценили не только инновации, применяемые в автобусах, но также и дизайн.
Любимый город 15:03
Хоккей
Назаров - о беспорядках в США: почему молчат наши энхаэловские правдорубы?
Российский тренер Андрей Назаров высказался о бушующих в США протестах из-за произошедшего 25 мая в Миннеаполисе, когда в результате противоправных действий полицейского скончался темнокожий мужчина Джордж Флойд.
Газета.Ru 17:06
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Единоборства
Джон Джонс отказался от чемпионского пояса UFC
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, сообщил о том, что оставляет свой титул, предложив организации разыграть вакантный чемпионский пояс в поединке между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.
FightTime.ru 16:47
Футбол
Сёмин: я не ручной тренер, поэтому мешал руководству «Локомотива»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о причинах, по которым руководство клуба не стало продлевать с ним контракт.
Metaratings 17:15
Здоровье
Цыбульский лично оценил соблюдение режима самоизоляции в Северодвинске
Проехав по улицам Северодвинска, глава Поморья отметил достаточно высокий уровень самоизоляции и соблюдение масочного режима.
Невские Новости вчера в 14:59
Футбол
Наставник киевского «Динамо» назвал Марлоса и Мораеса украинцами
Рулевой киевлян уточнил, что Марлос и Мораес являются украинцами.
ProstoProSport 14:30
Космос
Зонд Solar Orbiter пролетит через хвост кометы ATLAS на выходных
ТАСС Наука 29 мая в 11:01
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Газета.Ru 02:11
Единоборства
Камару Усман отреагировал на победу Гилберта Бернса
FightTime.ru 08:14
Общество
В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из Нью-Йорка
В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из США. Самолёт "Аэрофлота" следует из Нью-Йорка через Москву и столицу Урала в Новосибирск.
Областная газета 12:37
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
Транспорт
Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск
Вечерний Мурманск 09:06