Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
Читать в источнике
Комментировать91

Подробнее о событии

Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

Комсомольская правда29 мая в 14:44

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русском29 мая в 14:56

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалт29 мая в 07:55

Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

ПРАЙМ29 мая в 15:54

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет29 мая в 07:44

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС29 мая в 14:45

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

REGNUM29 мая в 15:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

РИА Новости 13:08
2,1K
Космос

Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
1,7K
Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
746
Культура

Стриминговый сервис HBO Max официально начал работу

Пока компания продолжает сотрудничество с Амедиатекой, которая называет себя «официальным домом HBO в России».
Киноафиша России 29 мая в 04:32
1
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
320
Общество

Арабские Эмираты помогут Чечне и Дагестану в борьбе с коронавирусом

ТАСС 15:28
1
Единоборства

Магомедшарипов может провести бой в августе

Советский спорт 13:24
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
12
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
848
Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
120
Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
139
Общество

FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику

Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
11
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
1,2K
Общество

Подтопления в Подмосковье оценили в МЧС

Среди подтопленных оказались участки в городах Клин, Истра, Сергиев Посад, Красногорск, а также Можайск и Наро-Фоминск.
Газета.Ru 14:51
93
Авто

Украинский автобус Torsus Praetorian награжден за дизайн и инновации

Полноприводные автобусы Torsus Praetorian престижные награды получили от немецких журналистов, которые высоко оценили не только инновации, применяемые в автобусах, но также и дизайн.
Любимый город 15:03
16
Кино

Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

News.ru 15:11
3
Хоккей

Назаров - о беспорядках в США: почему молчат наши энхаэловские правдорубы?

Российский тренер Андрей Назаров высказался о бушующих в США протестах из-за произошедшего 25 мая в Миннеаполисе, когда в результате противоправных действий полицейского скончался темнокожий мужчина Джордж Флойд.
Газета.Ru 17:06
Политика

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
156
Единоборства

Джон Джонс отказался от чемпионского пояса UFC

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, сообщил о том, что оставляет свой титул, предложив организации разыграть вакантный чемпионский пояс в поединке между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.
FightTime.ru 16:47
Футбол

Сёмин: я не ручной тренер, поэтому мешал руководству «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о причинах, по которым руководство клуба не стало продлевать с ним контракт.
Metaratings 17:15
Здоровье

Цыбульский лично оценил соблюдение режима самоизоляции в Северодвинске

Проехав по улицам Северодвинска, глава Поморья отметил достаточно высокий уровень самоизоляции и соблюдение масочного режима.
Невские Новости вчера в 14:59
14
Футбол

Наставник киевского «Динамо» назвал Марлоса и Мораеса украинцами

Рулевой киевлян уточнил, что Марлос и Мораес являются украинцами.
ProstoProSport 14:30
Космос

Зонд Solar Orbiter пролетит через хвост кометы ATLAS на выходных

ТАСС Наука 29 мая в 11:01
Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
1
Единоборства

Камару Усман отреагировал на победу Гилберта Бернса

FightTime.ru 08:14
Общество

В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из Нью-Йорка

В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из США. Самолёт "Аэрофлота" следует из Нью-Йорка через Москву и столицу Урала в Новосибирск.
Областная газета 12:37
88
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
50
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
826
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
519
Транспорт

Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск

Вечерний Мурманск 09:06
15
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное