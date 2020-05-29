Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Армия и оружие
Российский самолет испугал украинских моряков
Украинские маневры в Черном море завершились неприятным для ВМС этой страны инцидентом.
ГЛАС.RU 09:53
Общество
В Москве с 1 июня откроются торговые центры
В Москве с 1 июня вновь заработают около 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами, а также около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг.
Московский Комсомолец 08:37
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде до утра 30 мая
«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период до 9:00 30 мая по Московской области ожидаются очень сильный дождь», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 16:55
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
По данным на утро 29 мая в России было зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса: 232.
РБК 17:02
Политика
Трамп дал добро на публикацию разговоров Флинна и Кисляка
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет против придания огласке записей разговоров бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Московский Комсомолец 26 мая в 18:34
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Политика
МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
Уже третий день в США продолжаются протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией в американском городе Миннеаполис.
РИА Новости 13:42
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Происшествия
На Украине возбудили уголовные дела после стрельбы в Киевской области
РИА Новости 10:04
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Политика
Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ
Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ.
РБК 18:25
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж
Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
Общество
Полиция задержала трех журналистов за пикеты в столице
Комсомольская правда вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Политика
Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ
Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM 05:33
Общество
Академик РАН заявил о вреде ношения масок и перчаток
Академик уточнил, что маску нужно надевать в местах скопления людей, в метро, магазинах, однако «на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред».
РБК вчера в 10:03
Футбол
Глушаков и Иванов продлили контракты с «Ахматом» до конца сезона
Четыре игрока «Ахмата» продлили контракты до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба клуба.
Спорт-Экспресс 09:44
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Общество
В Петербурге определили режим работы образовательных учреждений в июне
Губернатор Александр Беглов подписал изменения в постановление о режиме работы образовательных учреждений в первой половине июня.
Телеканал Санкт-Петербург 06:15
Политика
Трамп ограничил въезд в США китайских ученых
Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из Китая, которые могут угрожать безопасности США.
РЕН ТВ 16:35
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
News.ru 11:15
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11