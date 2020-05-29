Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

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Цена нефти Brent поднялась выше 38 долларов

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Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

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URA.Ru00:01
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Российский самолет испугал украинских моряков

Украинские маневры в Черном море завершились неприятным для ВМС этой страны инцидентом.
ГЛАС.RU 09:53
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Общество

В Москве с 1 июня откроются торговые центры

В Москве с 1 июня вновь заработают около 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами, а также около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг.
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Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде до утра 30 мая

«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период до 9:00 30 мая по Московской области ожидаются очень сильный дождь», - говорится в сообщении.
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Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

По данным на утро 29 мая в России было зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса: 232.
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Политика

Трамп дал добро на публикацию разговоров Флинна и Кисляка

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет против придания огласке записей разговоров бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Московский Комсомолец 26 мая в 18:34
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
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Политика

МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда

Уже третий день в США продолжаются протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией в американском городе Миннеаполис.
РИА Новости 13:42
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Происшествия

На Украине возбудили уголовные дела после стрельбы в Киевской области

РИА Новости 10:04
85
Хоккей

Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину

Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Политика

Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ

Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ.
РБК 18:25
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Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
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Общество

Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж

Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
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Общество

Полиция задержала трех журналистов за пикеты в столице

Комсомольская правда вчера в 11:50
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Шоу-бизнес

Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов

22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
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Политика

Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ

Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM 05:33
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Известия 15:59
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Общество

Академик РАН заявил о вреде ношения масок и перчаток

Академик уточнил, что маску нужно надевать в местах скопления людей, в метро, магазинах, однако «на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред».
РБК вчера в 10:03
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Футбол

Глушаков и Иванов продлили контракты с «Ахматом» до конца сезона

Четыре игрока «Ахмата» продлили контракты до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба клуба.
Спорт-Экспресс 09:44
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
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Общество

В Петербурге определили режим работы образовательных учреждений в июне

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в постановление о режиме работы образовательных учреждений в первой половине июня.
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Общество

Китайские ученые сделали заявление об источнике коронавируса

Известия 17:44
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Трамп ограничил въезд в США китайских ученых

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из Китая, которые могут угрожать безопасности США.
РЕН ТВ 16:35
Кино

Тарантино назвал «Социальную сеть» лучшим фильмом десятилетия

REGNUM 10:57
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Игры

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня

News.ru 11:15
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Президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
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Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
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