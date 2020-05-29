Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.

Общество В Москве с 1 июня откроются торговые центры В Москве с 1 июня вновь заработают около 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами, а также около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг. 153

Общество МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде до утра 30 мая «Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период до 9:00 30 мая по Московской области ожидаются очень сильный дождь», - говорится в сообщении. 3

Общество В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом По данным на утро 29 мая в России было зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса: 232.

Политика Трамп дал добро на публикацию разговоров Флинна и Кисляка Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет против придания огласке записей разговоров бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 6,4K

Политика МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда Уже третий день в США продолжаются протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией в американском городе Миннеаполис. 148

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 256

Хоккей Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».

Политика Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ). 30

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. 950

Политика Трамп ограничил въезд в США китайских ученых Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из Китая, которые могут угрожать безопасности США.