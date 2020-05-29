Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Политика
Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ
Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики США в минувшем году подписали документ, определяющий порядок учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами, в том числе в интересах американских заказчиков.
ПРАЙМ 18:31
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 14:56
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Происшествия
Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело
Российская газета 16:10
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Наука
Ученые обнаружили марихуану в древнем еврейском храме
Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся остатки вещества на алтаре древнего храма, расположенного в пустыне Негев.
Lenta.ru 18:02
Происшествия
В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил режим комендантского часа.
Газета.Ru 17:00
Здоровье
Лечение коронавируса на дому стоит более 26,6 тыс. рублей
Согласно базовому тарифу, который с апреля увеличился на 10%, Лечение одного ковидного больного на дому стоит 26 656 рублей для взрослого и 22 138 рублей для ребенка.
Kursk.com 10:04
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Экономика
Индексы США слабо отреагировали на заявления Трампа относительно КНР
Заявление американского президента Дональда Трампа о вероятности новых санкций для Китая из-за ситуации в Гонконге не сильно повлияло на основные фондовые индексы.
News.ru 18:24
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Общество
В Госдуме назвали дату открытия пляжей в России
По заявлению главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, пляжи почти по всей России, предположительно, начнут открывать с 1 июля, передает "Парламентская газета".
Инфорос 06:42
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Футбол
«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 29 тура Бундеслиги
В прошлом туре «Байер» крупно уступил «Вольфсбургу», прервав семиматчевую беспроигрышную серию (6 побед, 1 ничья).
Спорт день за днем 16:23
Общество
Константин Зятьков вышел из сделки по продаже «Ведомостей»
Агентство пишет, что издатель газеты «Версия» Константин Зятьков вышел из сделки и единственным владельцем издания стал основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.
BFM.ru 13:58
Финансы
Рубль рос второй месяц кряду в мае
В течение мая рубль рос второй месяц кряду, увеличившись на 6,06% к доллару и на 4,52% к евро, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные Московской биржи.
Газета.Ru 18:33
Космос
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
Запуск космического корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) станет переломным моментом для «Роскосмоса», который потеряет заказы от НАСА на космические корабли «Союз», заявил «Известиям» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Lenta.ru вчера в 06:37
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости 08:32
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Футбол
Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем 10:56
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 10:45