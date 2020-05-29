Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Наука
В древнем израильском храме найден каннабис
ИнфоСМИ 12:26
Футбол
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
RT на русском 09:08
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
Политика
CNN обвиняет Россию в «Черном майдане» в США — Трамп недоволен
Возмущение президента США вызвал сюжет телекомпании CNN, в котором вина за нынешние массовые беспорядки в Америке возлагается на Россию.
Rusvesna.su 14:15
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
Пока что IKEA откроет только три российских магазина
Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru 13:07
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 10:36
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт
РБК 28 мая в 21:27
Транспорт
У нелегальных таксистов на въездах в Краснодар изымают пропуска
В социальных сетях жители краевой столицы пожаловались, что на въезде в город у таксистом изымают пропуска.
ЮГ Times 13:38
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
Шоу-бизнес
Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали
В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
REGNUM вчера в 09:16
Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
Наука
Есть и не толстеть людям помогает мутация в генах
Слово и Дело 13:29
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 11:19
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 08:27