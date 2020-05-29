Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Кино
Режиссер «Логана» ответил, вернется ли Хью Джекман к роли Росомахи
Культуромания 13:17
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Армия и оружие
Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности
Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе.
REGNUM вчера в 14:01
Игры
Показан игровой процесс отменённой части игры Half‑Life
Live24 27 мая в 07:49
Политика
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
РИА Новости 15:24
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Космос
В РФ началось создание первого частного космического корабля
Российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» начала изготавливать корпус для прототипа космического корабля «Арго».
ТК Звезда 27 мая в 00:57
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Политика
Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 14:25
Наука
Древнее кладбище мамонтов раскопали в Мексике
В окрестностях Мексики были обнаружены останки 60 мамонтов Колумба возрастом около 15 тысяч лет.
Goroday.ru 02:40
Общество
Глава Крыма назвал дату начала курортного сезона для жителей региона
Санатории и курорты Крыма смогут принять жителей региона с 15 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в соцсети «ВКонтакте».
РБК 12:55
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 09:05
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
Здоровье
Ученые: Симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
Ученые из Государственной клиники Дрездена рассказали о семи основных кожных симптомах коронавируса.
Дни24 03:10
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Происшествия
Трамп направил Национальную гвардию в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп направил Национальную гвардию в Миннеаполис, где несколько дней проходят беспорядки из-за убийства чернокожего гражданина полицейскими.
Газета.Ru 14:15
Политика
Путин утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом в России
Президент Владимир Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в России до 2025 года, указ опубликован на портале правовой информации.
ЗакC.Ру 13:21
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Собянин: режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины
Режим самосохранения и санитарных ограничений будет сохраняться в Москве до появления вакцины от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Коммерсантъ вчера в 09:36