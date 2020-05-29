Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Происшествия
В КБР на двух адвокатов завели дело за драку с полицейскими
Российская газета 03:43
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Игры
Valve запустит облачный сервис Steam Cloud Play
Valve запустила сервис Steam Cloud Play, позволяющий играть в игры из библиотеки Steam через облако с помощью сторонних облачных платформ.
Cyber.sports.ru 03:20
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 14:56
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Киберспорт
Spirit Oath выходит в ранний доступ 2 июня
Независимая израильская студия Triangle Square объявила, что 2 июня выпустит в ранний доступ Steam свою стратегию в реальном времени Spirit Oath.
Игромания.ру 12:01
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Происшествия
В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил режим комендантского часа.
Газета.Ru 17:00
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Автоспорт
«Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США
Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.
Чемпионат 06:51
Космос
Академик прокомментировал перенос взлета корабля Crew Dragon
Москва 24 вчера в 07:12
Авто
Объявлена дата продаж конкурента Toyota Highlander от Geely
Напомним, флагманский вседорожник Geely позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 00:33
Авто
Компания Ford воскресит драйверскую вариацию Mustang
Американская компания Ford планирует вернуть в свою модельную линейку Ford Mustang, драйверскую версию Mach 1. Новинка будет иметь силовую установку V8 5.0.
32CARS.ru 16:18
Наука
Из полимера с памятью формы сделали движущиеся реснички
Ученые сделали искусственные движущиеся реснички, которые управляются магнитным полем и светом.
N+1 27 мая в 16:02
Финансы
Рубль рос второй месяц подряд в мае
В мае рубль рос второй месяц подряд, при этом компенсировав более половины провала марта на фоне стабилизации нефтяного рынка.
RT на русском 18:15
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 17:02
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
Игры
Control назвали лучшей игрой по версии Nordic Game Awards 2020
Игрой года по версии Nordic назвали Control финской студии Remedy Entertainment.
Игромания.ру 11:11
Авто
Компактный электрокар Wuling из Китая поступил в продажу
В Китае начался прием заказов на электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который является разработкой совместного предприятия SAIC-GM-Wuling.
CarsWeek.ru вчера в 12:38
Армия и оружие
Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики
Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Вести.Ru 10:36
Общество
В Норвегии заявили о бесполезности карантина
Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
Рамблер вчера в 07:41
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса на 2020 год
Роспотребнадзор утвердил до 1 января 2021 года правила профилактики COVID-19.
Газета.Ru 27 мая в 09:12
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
Киберспорт
Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru 15:59