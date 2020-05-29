Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
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Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Жителей Москвы предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора
В Москве появились мошенники, которые под видом сотрудников Роспотребнадзора и органов внутренних дел ходят по квартирам жителей города и угрожают штрафами.
ТАСС 15:56
Общество
Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 12:24
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Общество
Собянин: Режим ограничений в Москве продлится до получения вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "режим самосохранения" в городе будет длиться, пока не будет получена вакцина от коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
Происшествия
На западе Москвы в магазине произошла перестрелка
Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
Политика
Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
Вести.Ru 15:09
Шоу-бизнес
Молодой папа: Овечкин показал первое совместное фото своих сыновей
Хоккеист Александр Овечкин на днях во второй раз стал отцом. Он поделился с поклонниками первым совместным фото своих наследников.
SM News 09:45
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Происшествия
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе
Российская газета 14:41
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Происшествия
Полицейских, задержавших участников стрельбы на юге Москвы, наградили
Полицейские, 24 мая задерживавшие подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе, награждены министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, также раскрывшая детали операции.
РИА Новости 04:11
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru вчера в 09:28
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Наука
Физики впервые измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы
Физики из проекта ISOLDE впервые измерили свойства короткоживущей молекулы из фтора и радия, а также изучили ее структуру.
ТАСС Наука 27 мая в 11:00
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:50
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
РИА Новости 15:26
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Здоровье
Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове 15:24
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Кино
Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе
Sostav.ru вчера в 00:20
Происшествия
Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара
Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.
Интерфакс вчера в 11:44
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса до конца года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-противоэпидемические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург 27 мая в 07:24