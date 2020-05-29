На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

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