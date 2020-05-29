Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $38 впервые с начала марта
Цена нефти Brent превысила $38 за баррель впервые с 6 марта, пишет ТАСС. Отмечается, что стоимость августовского фьючерса выросла на 6% - до $38,17 за баррель на 21.28 по мск. Ранее нефть WTI превысила отметку в $35 за баррель.
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Армия и оружие
Украинского военного похитили на границе с Крымом
Военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) похитили на границе с Крымом.
Lenta.ru 05:59
Политика
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM 01:11
Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
Фигурное катание
Группа фигуристов Плющенко добирается до Кисловодска на автодоме
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как фигуристы его группы добираются до Кисловодска, где начнут учебно-подготовительный сбор 1 июня.
Спорт-Экспресс 06:33
Политика
Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание
Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту.
РИА Новости вчера в 05:14
Хоккей
Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
По словам Терещенко, новый регламент ударил по всем игрокам КХЛ. Он отметил, что многие хоккеисты не в восторге от потолка зарплат.
Газета.Ru 07:45
Общество
Пригожин назвал хайпом отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал сообщения о том, что ему отправили в качестве гуманитарной помощи лапшу быстрого приготовления «Доширак».
Известия 08:43
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Армия и оружие
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
РИА Новости 06:39
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM вчера в 10:36
Здоровье
В Башкирии Михаил Мурашко и Радий Хабиров открыли инфекционный центр
ПроТуймазы вчера в 05:14
Политика
Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стер свою публикацию в Twitter, в которой он назвал первого президента России Бориса Ельцина националистом и предателем.
Lenta.ru 04:54
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть
В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома".
Московский Комсомолец 08:13
Шоу-бизнес
Самбурская пошла войной на Виктора Дробыша
Аудитория с нетерпением ждет дальнейших заявлений Виктора Дробыша и Настасьи Самбурской.
Bimru.ru 02:55
Космос
В Роскосмосе оценили запуск Crew Dragon
Запуск американского корабля Crew Dragon к Международной космической станции открывает новый этап в пилотируемой программе, заявил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
Газета.Ru вчера в 16:39
Космос
В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году
Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу.
Известия 05:48
Наука
Маски с электрическими полями испытали против коронавирусов
Речь шла о маске из специальной ткани со вкраплениями точек серебра и цинка.
Газета DAILY вчера в 11:13
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Культура
Карина Кокс: «Уход из „Сливок“ был основан на эмоциональном состоянии. У меня настал кризис среднего возраста»
Орлов решил взять под опеку проект Карины и переименовал его в «Сливки».
StarHit.ru 09:00
Футбол
Акинфеев вспомнил свой дебют в ЦСКА 17-летней давности
RT на русском 09:13
Общество
В Самарской области разрешили ловить рыбу и охотиться
Самара, 31 мая 2020, 15:50 — REGNUM Разрешить охоту и рыболовство в регионе решил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
REGNUM 08:50
Экономика
Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Общая сумма составила 1,6 миллиарда рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.
MosTimes 29 мая в 17:01
Общество
Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Российская газета 10:00
Политика
Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса
В апреле Ляшко сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить как минимум 1 млн долларов украинским ученым в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса.
Взгляд.ру 08:18