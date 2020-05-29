Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $38 впервые с начала марта
Цена нефти Brent превысила $38 за баррель впервые с 6 марта, пишет ТАСС. Отмечается, что стоимость августовского фьючерса выросла на 6% - до $38,17 за баррель на 21.28 по мск. Ранее нефть WTI превысила отметку в $35 за баррель.
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Политика
Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая
Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая.
Эхо Москвы 01:34
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Общество
Российскую вакцину от коронавируса испытают на детях
Испытания вакцины от коронавируса на детях могут начаться в 2021 году.
URA.Ru 06:48
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости 06:05
Армия и оружие
В Германии увидели в эгоизме Трампа угрозу «ядерной напасти»
Националистический и эгоистичный курс американского лидера Дональда Трампа подрывает основы контроля над вооружением.
Взгляд.ру 06:59
Футбол
Футбольные лиги в России могут быть переименованы
Существующие ныне названия трех футбольных дивизионов чемпионата России могут быть переименованы.
Вести.Ru 05:45
Происшествия
На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Здоровье
На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 04:29
Общество
Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений.
РБК вчера в 21:21
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
Происшествия
В Курской области устраняют последствия урагана
Сегодня ночью в Курской области наблюдался комплекс неблагоприятных погодных явлений.
ТРК Сейм (Курск) 06:42
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
Общество
В России выявили 8952 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:44
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Здоровье
Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ
Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Экономика сегодня 06:32
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»
Позже поклонники поинтересовались у исполнительницы в Instagram, почему она называет свою аудиторию дебильной.
News.ru вчера в 23:57
Общество
Санкт-Петербург с 1 июня начнет смягчать режим ограничений
Власти Санкт-Петербурга с 1 июня по 14 июня проведут первый этап смягчения ограничений, принятых ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 28 мая в 11:46