Цена нефти Brent превысила $38 за баррель впервые с 6 марта, пишет ТАСС. Отмечается, что стоимость августовского фьючерса выросла на 6% - до $38,17 за баррель на 21.28 по мск. Ранее нефть WTI превысила отметку в $35 за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше $38 впервые с начала марта

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