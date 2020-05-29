Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $38 впервые с начала марта

Цена нефти Brent превысила $38 за баррель впервые с 6 марта, пишет ТАСС. Отмечается, что стоимость августовского фьючерса выросла на 6% - до $38,17 за баррель на 21.28 по мск. Ранее нефть WTI превысила отметку в $35 за баррель.
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Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалтвчера в 07:55

Цена барреля нефти Brent поднялась выше 38 долларов

Взгляд.рувчера в 15:21

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАССвчера в 14:45

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 29 мая в 12:05 MSK составил $35.07 за баррель (-$0.96; -2.66%)

АК&Мвчера в 09:55

В этом году нефтяные цены не преодолеют порог в $40

Вестник Кавказа01:00

Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Интерфаксвчера в 01:24

Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты28 мая в 03:32
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
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Политика

Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая.
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
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Общество

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса испытают на детях

Испытания вакцины от коронавируса на детях могут начаться в 2021 году.
URA.Ru 06:48
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Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

РИА Новости 06:05
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В Германии увидели в эгоизме Трампа угрозу «ядерной напасти»

Националистический и эгоистичный курс американского лидера Дональда Трампа подрывает основы контроля над вооружением.
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Футбольные лиги в России могут быть переименованы

Существующие ныне названия трех футбольных дивизионов чемпионата России могут быть переименованы.
Вести.Ru 05:45
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На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
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Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Здоровье

На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 04:29
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Общество

Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений.
РБК вчера в 21:21
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Здоровье

СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
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Происшествия

В Курской области устраняют последствия урагана

Сегодня ночью в Курской области наблюдался комплекс неблагоприятных погодных явлений.
ТРК Сейм (Курск) 06:42
Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
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Общество

В России выявили 8952 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:44
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Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Здоровье

Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ

Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
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В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
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Шоу-бизнес

Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»

Позже поклонники поинтересовались у исполнительницы в Instagram, почему она называет свою аудиторию дебильной.
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Общество

Санкт-Петербург с 1 июня начнет смягчать режим ограничений

Власти Санкт-Петербурга с 1 июня по 14 июня проведут первый этап смягчения ограничений, принятых ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 28 мая в 11:46
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