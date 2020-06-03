Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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Эхономика: Дальнейшее ослабление доллара

Эхо Москвы04:22

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

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Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

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Цена нефти Brent поднялась выше $40

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Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБК02 июня в 21:32

Нефть не покинет уровень $40 до заседания ОПЕК+

REGNUMвчера в 05:56
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
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На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
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Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
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О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
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Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

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РБК 10:20
Гаджеты

Представлен недорогой 5G-смартфон Honor Play 4

Компания Honor сегодня представила модель Play 4, которую создали на базе процессора Dimensity 800 от компании MediaTek.
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Гаджеты

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Культуромания 02 июня в 09:08
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ

Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
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Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
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Бабаев: уход спонсоров коснулся ЦСКА, придётся затянуть поясок

Да, на какое-то время придётся затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет.
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Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

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Сам глава района находится на самоизоляции. Он сообщает, что из 97 заболевших здоровы 19 человек и один скончался.
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В Екатеринбурге сохранили ограничения по продаже алкоголя

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В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах

На вопрос, почему 870 млн рублей никак не были отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, спикер ответил, что они есть в непубликуемой части декларации.
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Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса

Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
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Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи

Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
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Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
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Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
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СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках

В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
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Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
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Происшествия

В Алтайском крае после заражения коронавирусом умер врач

В Алтайском крае скончался врач, у которого ранее подтвердилось наличие коронавируса.
Актуальные Новости 10:07
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Названа площадь загрязнения в Норильске после разлива топлива

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что после разлива дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
Ридус вчера в 23:45
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