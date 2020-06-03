На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте. Марка Brent торгуется выше 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Цены на нефть поднялись до максимума

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