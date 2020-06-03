Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть поднялись до максимума
На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте. Марка Brent торгуется выше 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
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«Мы еще увидим нефть по 100 долларов»: эксперты прогнозируют дальнейший рост сырьевых цен
Комсомольская правда13:10
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
Игры
Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров
Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
Экономика
МВФ снял с повестки заседания вопрос о предоставлении кредита Украине
Вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд вычеркнут из графика официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда.
Новый День 07:21
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Гаджеты
«Воскресшая» выезжающая камера и странные хрусты внутри. Poco F2 Pro прошёл испытания известного блогера
Что же касается теста на изгиб, смартфон остался целым снаружи, однако внутри что-то подозрительно хрустело, причём не раз.
iXBT.com 14:05
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления
Дочь звезды русского шансона Татьяна Плаксина ответила всем хейтерам и поклонникам Успенской. Обращение переросло в обвинение матери.
Экономика сегодня 05:55
Происшествия
Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией
Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в столкновения с полицией перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
Коммерсантъ 14:32
Общество
В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM 05:33
Авто
BMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ вчера в 05:00
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Кино
«Дэдпул 3» может лишиться R-рейтинга и стать семейным фильмом
Студии Marvel и Disney могут изменить рейтинг третьей части фильма о Дэдпуле, опустив его с 17+ до 13+.
Культуромания 12:31
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Здоровье
Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса
Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:42
Общество
Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия
У «Серебряного дождя» кончились деньги, чтобы продолжать вещание, заявил основатель радиостанции Дмитрий Савицкий в прямом эфире.
Ведомости 10:31
Происшествия
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
РИА Новости 13:59
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
Коммерсантъ 03:16
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Россия и Турция намерены совместно испытывать вакцины от коронавируса
Ранее президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили важность сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин от COVID-19.
RT на русском 14:19
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
Космос
Астронавты перешли с Crew Dragon на МКС
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен с корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.
Взгляд.ру 31 мая в 13:27
Здоровье
Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса
Случаев смерти от коронавирусной инфекции на территории Молотычевского сельсовета и в целом Фатежского района не зарегистрировано, - гласит пост Сергея Гнездилова.
Kurskcity.ru 06:58
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49