Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $40
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,31% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $40,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:56 мск.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 20:48
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«Мы еще увидим нефть по 100 долларов»: эксперты прогнозируют дальнейший рост сырьевых цен
Комсомольская правда13:10
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
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Порье предположил, каким может получиться бой Нурмагомедова и Гэтжи
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Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
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Газета.Ru 02:36
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ВОЗ не спешит с оценкой работы Минздрава РФ в борьбе с коронавирусом
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Новый браузер Microsoft Edge начал устанавливаться автоматически
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Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
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Происшествия
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Суд над фанатами по делу о беспорядках в Марселе состоится в декабре
Суд над российскими болельщиками, которые находятся в тюрьме в Марселе по обвинению в нападении на английского фаната во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, состоится в декабре, заявил РИА Новости адвокат одного из россиян Петр Куршин.
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