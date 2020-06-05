Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $41

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI торговалась на уровне $38,59 за баррель, что на 2,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
ТАССвчера в 05:00

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Стоимость нефти Urals превысила 42 доллара за баррель

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Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Интерфакс03 июня в 01:48
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
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Греция заявила о готовности к войне с Турцией

Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
DixiNews вчера в 05:51
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Общество

Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции

В Москве открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции.
Вечерняя Москва вчера в 03:30
Политика

Премьер Польши надеется, что США переведут в республику военных из ФРГ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
РИА Новости 03:43
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
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Эмин Агаларов хочет вернуть 17,5 миллионов рублей через суд

Помимо многомиллионного долга, бизнесмен хочет вернуть 60 тысяч рублей в качестве уплаченной госпошлины.
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Общество

В Норильске собрали уже более 700 тонн водонефтяной смеси

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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

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Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
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Политика

Пушков отреагировал на заявление Германии о пошлинах на газ из США

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст расценил такие действия США как посягательство на суверенитет Германии и предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
Известия вчера в 21:03
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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REGNUM вчера в 07:42
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Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына

Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Общество

Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
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Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
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Наука

Никотин помогает метастазам рака легкого распространяться в мозге

Ученые Университета Уэйк-Форест в США обнаружили, что никотин влияет на работу определенных клеток головного мозга, что помогает распространяться в нем метастазам мелкоклеточного рака легкого.
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Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

Помощниками Брагина в главной команде назначены тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев и Александр Бойков.
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Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
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Политика

Чехия высылает двух российских дипломатов

Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса вчера в 08:44
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Политика

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

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Варнава открыла глаза Муцениеце на попытки Прилучного ее вернуть

В ответ на вопрос Варнавы о попытках Прилучного вернуть жену Муцениеце ответила отрицательно, но позже уточнила, что тот предлагал ей воссоединиться с формулировкой: "Хочешь вернуться – приходи".
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В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
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В Башкирии пропал шестилетний мальчик

ТАСС 03:47
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Названы самые популярные по итогам мая в России автомобили

Названы самые популярные по итогам продаж в мае 2020 года автомобили в России.
МонаВиста вчера в 10:57
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В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

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Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 3 июня

К 3 июня в Тульской области зарегистрировано более 4,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03 июня в 06:16
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