Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.

с чего всё началось

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI торговалась на уровне $38,59 за баррель, что на 2,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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