Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $41
К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI торговалась на уровне $38,59 за баррель, что на 2,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.ТАССвчера в 05:00
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Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
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RT на русском 05:16
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Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
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Чонгук Поклонники пары Вигуков, предположили в сети, что новая песня Чонгука несомненно могла быть посвящена Тэхёну.
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Политика
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Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
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В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
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Snob.ru 04 июня в 12:07
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Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
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Авто
Lada признан худшим брендом в мире
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В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
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NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
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«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет
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Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
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Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
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