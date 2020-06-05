Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $41

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI торговалась на уровне $38,59 за баррель, что на 2,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
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На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области

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В России могут пройти матчи Лиги чемпионов текущего сезона.
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Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

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