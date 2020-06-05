Энергетика
Вести ФМЦена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель
Мировые цены на нефть поднимаются на новостях о проведении встречи ОПЕК+. Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.
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Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
Политика
Сенат США подготовил новые санкции против «Северного потока-2»
Законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2" внесен в американский сенат.
ТВ Центр 04 июня в 14:23
Происшествия
В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост
В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Lenta.ru 05 июня в 13:46
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
Происшествия
Депутата Рады избили на заправке
Заславский является членом фракции «Слуга народа», а также членом комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Lenta.ru вчера в 13:42
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
Общество
Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия вчера в 16:08
Наука
Определен возраст моста на Храмовой горе в Иерусалиме
Специалисты определили возраст моста, соединяющего Храмовую гору Иерусалима с верхней частью города.
Дилетант 05 июня в 06:32
Политика
Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу
Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу.
Piter.tv 04 июня в 11:09
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости вчера в 05:54
Общество
Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня
Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Гонщица из Австралии Рени Грейси решила кардинально поменять свою сферу деятельности, и стала порноактрисой.
Discover24 05 июня в 12:33
Политика
Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне
Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Политика
Ростуризм передали в подчинение правительству
Российский президент Владимир Путин передал Ростуризм в подчинение правительству.
Свободная Пресса 05 июня в 21:20
Авто
«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ вчера в 11:58
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru 05 июня в 18:40
Экономика
Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне
В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.
DP.RU 04 июня в 13:18
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
Куйвашев решит продлять или снимать режим ограничений 8 июня
В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
Kursk.com вчера в 05:23
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%
Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
В разговоре с журналистами агентства CarBuzz в субботу, 6 июня, Шелдон Браун, занимающий пост главного инженера Toyota, сказал, что он выступает за концепцию FJ Cruiser, но корпорация сконцентрируется на классических авто, вроде 4Runner, Sequoia, Tundra и новой генерации Tacoma.
CarsWeek.ru вчера в 16:10
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52