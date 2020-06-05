В пятницу днем, 5 июня, стоимость нефти Brent превысила отметку в 41 доллар за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE (Лондон). К 11:59 по Москве августовский фьючерс на сырье данной марки подорожал на 2,6 процента — до 41,02 доллара за баррель.

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