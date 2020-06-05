Энергетика
ИнфоросЦена нефти Brent поднялась выше $41
Рост нефтяных котировок обусловлен новостями о том, что 6 июня состоятся министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию. Ожидается, что на мероприятии речь пойдет о продлении текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Здоровье
Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.
ToDay News Ufa вчера в 00:05
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Происшествия
В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост
В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол
«Надеюсь, у госструктур найдется возможность помочь футболу». Большое интервью Дмитрия Парфенова
«1:7 в Питере еще долго будут сидеть в памяти» Хотел было начать разговор с главным тренером «Урала» с последнего перед паузой в чемпионате матча с «Зенитом», но тот, словно почувствовав это, опередил меня.
Спорт-Экспресс вчера в 12:00
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК 05 июня в 04:41
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Политика
Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне
Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
Энергетика
Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК вчера в 15:02
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости 04 июня в 09:44
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
Космос
Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов
Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Рамблер 05 июня в 07:13
Шоу-бизнес
Дочь-гендерквир Михаила Ефремова и Рената Литвинова потрясли публику
53-летняя актриса опубликовала в блоге совместную фотографию с дочерью-гендерквиром Михаила Ефремова.
Комсомольская правда вчера в 18:35
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара – Sohu
Аналитики считают, что китайских инвесторов не устроили меры, которые предпринимает Федеральная резервная система (ФРС), которая печатает доллары, пытаясь бороться с кризисом.
Уфимские Заметки вчера в 12:21
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
К моменту прибытия на место происшествия пожарных, происходило задымление на втором этаже склада.
РБК вчера в 23:14
Общество
В Китае восхитились качеством российской колбасы
Москва 24 вчера в 21:39
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
Гаджеты
Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K
Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru 05 июня в 20:02
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 05 июня в 00:28
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 05 июня в 06:13
Шоу-бизнес
Шнуров ответил на критику Валерии
Сергей Шнуров отреагировал на критику Валерии, которая высказалась о том, что он «переобулся» и теперь сам просит помощи для шоу-бизнеса.
Культуромания вчера в 12:18
Происшествия
Депутата Рады избили на заправке
Заславский является членом фракции «Слуга народа», а также членом комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Lenta.ru вчера в 13:42
Политика
Западную прессу назвали рупором следователей по делу MH17
Западная пресса не заинтересована в поиске правды в деле о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом.
URA.Ru вчера в 23:13
Происшествия
ФБР нашло признаки теракта в нападении на полицейского в Нью-Йорке
Полиция и отделение ФБР Нью-Йорка считают, что нападение в Бруклине на сотрудника правоохранительных органов, получившего ножевые ранения, могло быть террористическим актом.
Известия вчера в 20:01
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
Общество
В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 16:43