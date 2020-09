Дэниэл Рэдклифф назвал условие возврата к роли Гарри Поттера

Как сообщает портал We got this covered, источники обнародовали условие, на котором британский актер Дэниэл Рэдклифф готов вернуться к роли волшебника Гарри Поттера в одноименной франшизе.