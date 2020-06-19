Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМ19 июня в 13:33

Рост котировок Brent и WTI замедлился

Росбалт19 июня в 08:24

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

ТАСС18 июня в 23:33

Нефть растет в цене благодаря сокращениям ОПЕК+

REGNUM19 июня в 11:41

Цена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Rambler News Service19 июня в 05:22

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК19 июня в 02:34

Доллар, нефть и коронавирус на 19 июня

Право.ру19 июня в 04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
5
Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
76
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
112
Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
2,1K
Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
36
Игры

Electronic Arts обновили правила поведения в играх

Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
7
Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
33
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
123
Экономика

Handeslblatt (Германия): российскому Аэрофлоту грозит дальнейшее огосударствление (Handelsblatt)

Только в первом квартале этого года убытки Аэрофлота возросли почти на 50 % и достигли уровня в 22,5 миллиарда рублей, что соответствует приблизительно 290 миллионам евро.
ИноСМИ 07:21
Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
1K
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
450
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
418
Экономика

В Воронежской области построят завод по производству телевизоров

Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
ТАСС 19 июня в 07:19
60
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Алавесом»

"Сельта" и "Алавес" объявили составы на матч 30-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 07:32
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
461
Политика

Путин рассказал о занятиях в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, чем занимается в свободное время.
Известия 05:44
559
Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
79
Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
237
Культура

Федор Добронравов покинул театр Сатиры

Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры.
Lenta.ru вчера в 11:33
141
Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

РИА Новости 07:57
503
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
994
Политика

Умер подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Компания 18 июня в 15:23
3K
Игры

Культовая серия игр Resident Evil продается со скидками до 80%

За 348 рублей, вместо прежних 1393, можно приобрести Resident Evil HD Remaster.
Ferra 19 июня в 04:18
Происшествия

Нападение на людей в британском Рединге признано терактом

REGNUM 06:56
192
Единоборства

Майк Тайсон вызвал на боксерский бой Джона Джонса

Напомним, что ранее чемпион полутяжелого веса UFC Джон Джонс заявил, что не выйдет в октагон, пока организация не начнет платить бойцам больше.
BetOn 05:51
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
1,1K
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
429
Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
84
Происшествия

Офицер арестован по подозрению в хищении военной формы

Фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), капитан Сергей Пудиков стал после того, как руководство Главного штаба Воздушно-космических сил решило провести внеплановую инвентаризацию вещевого имущества 678-го Центра связи.
Коммерсантъ 06:48
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
181
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное