Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru вчера в 08:01
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова приезжала в Астрахань на суд
Сегодня многие местные паблики сообщали, что астраханцы в разных точках города видели Анастасию Воловчкову.
SM News вчера в 11:35
Политика
В США согласились с предложением главы МИД Литвы по ядерному оружию РФ
Ранее в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в Twitter, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать весь ядерный арсенал Китая и России.
Известия 20:58
Кино
Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?
Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Общество
Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля
Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
ТАСС 02:06
Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям
Нарышкин дал интервью британскому телеканалу, корреспондента которого принял в штаб-квартире СВР.
News.ru 16:34
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Политика
Путин высказался о роли Сталина
Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения о фигуре советского лидера Иосифа Сталина.
ТК Звезда вчера в 16:30
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
В Госдуме предложили вернуть пенсионерам все недополученные деньги, таким образом, пенсии могут быть увеличены более чем на 14 процентов.
Primpress.ru 13:30
Армия и оружие
ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя
Военное дело 01:07
Политика
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу РФ на решение по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу Российской Федерации на решение Апелляционного суда Гааги о выплате $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.
Известия 11:44
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета вчера в 12:58
Политика
Болтон: Трамп заявлял Ким Чен Ыну о готовности отмены санкций ООН
Global Look Press Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре в 2014 году с лидером КНДР Ким Чен Ыном отмечал, что открыт для отмены введенных ООН санкций против Северной Кореи и готов подумать над этим.
РЕН ТВ 20:49
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
Происшествия
В ОНК рассказали о содержании в спецприемнике устроившего ДТП Ишаева
Арестованный за вождение в нетрезвом виде внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев находится в спецприемнике № 2 ГУ МВД по Москве и содержится в камере один, рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.
Москва 24 07:59
Технологии
Павел Дуров призывает пользователей игнорировать Apple и Google
Миллиардер Павел Дуров призывает пользователей игнорировать Apple и Google, а приложения на свои устройства устанавливать в обход фирменных магазинов этих компаний.
Astera 09:07
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Общество
Дуров оценил разблокировку Telegram в России
Дуров заверил, что разблокировка Telegram в России не означает, что пользователи мессенджера лишатся права на конфиденциальность и тайну личной переписки.
Ридус 00:34
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Общество
Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости 17 июня в 20:19