Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера должна вырасти после его разблокировки на территории России.
Инфорос вчера в 03:40
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Армия и оружие
Десятки военных погибли в столкновениях на границе Индии и Китая
МИД КНР заявил, что индийские военные пересекли границу и напали на китайских военных.
Москва 24 16 июня в 18:54
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Финансы
Новости кризиса 20 июня: ЦБ снизил ключевую ставку, безработица в России достигла рекорда
Центробанк впервые за пять лет понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 4,5%. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, такое решение было принято с учетом развития ситуации в экономике РФ и на финансовых рынках в течение последних полутора месяцев.
URA.Ru 00:00
Авто
СуперНива и электрическая Lada: мы выбрали самые необычные подержанные автомобили
Если готовитесь к покупке автомобиля, то вот пять редких и необычных автомобилей, которые сейчас продаются через автообъявления.
63.ru вчера в 23:00
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова
Профиль вчера в 01:09
Армия и оружие
Россия получила «таблетку» от авиации НАТО
«Вербу» впервые показали на выставке «Армия-2015», а в 2017-ом она прошла первое крещение боем в Сирии - 3 августа 2017-го у блокпоста в Восточной Гуте из нее одним выстрелом был сбит беспилотник группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенной в РФ), корректирующий огонь артиллерии боевиков.
Вечерний курьер 01:36
Наука
Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент
Международная команда геологов обнаружила новый континент, который зарождается в Индийском океане.
МедиаПоток вчера в 10:02
Политика
Володин заявил, что «после Путина будет Путин»
По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com вчера в 08:45
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны
Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Здоровье
Мясников рассказал о признаках опасной головной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.
Газета.Ru вчера в 18:59
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Как сообщает РБК, Верховный суд не принял иск Геннадия Рудяка, обжаловавшего указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
Инфорос 18 июня в 07:22
Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт вчера в 10:03
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
Демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне
Группа демонстрантов снесла с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне, передает NBC Washington.
Аргументы и Факты 02:45
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Политика
Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь
Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
REGNUM 02:02
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу
News.ru вчера в 07:08
Общество
Коронавирус выявили у 11 детей в Саратовской области
Среди пациентов в Саратовской области, у которых за прошедшие сутки выявили коронавирус, есть 11 детей до 18 лет.
Известия 02:38
Общество
Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай
Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
РИА Новости 01:44
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com 18 июня в 05:44
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Футбол
Владимир Быстров: «Я бы отдал победу „Ростову“ после первого гола»
Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 23-го Тинькофф чемпионата России "Сочи" — "Ростов" (10:1).
Спорт-Экспресс вчера в 15:25