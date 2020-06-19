Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМвчера в 13:33

Рост котировок Brent и WTI замедлился

Росбалтвчера в 08:24

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБКвчера в 02:34

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Право.рувчера в 04:52

Нефть растет в цене благодаря сокращениям ОПЕК+

REGNUMвчера в 11:41

Цены на нефть растут, реагируя на твердость позиции ОПЕК+ в отношении исполнения обязательств странами-участницами соглашения

Neftegaz.ruвчера в 04:09

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 19 июня в 12:21 MSK составил $42.80 за баррель (+$1.29; +3.18%)

АК&Мвчера в 07:05
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

Футбольный клуб «Краснодар» согласился сыграть матч с московским «Динамо» в другой день.
РБК 17:19
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
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Происшествия

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

Известия 15:33
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Футбол

«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Коммерсантъ 11:36
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Происшествия

Полиция Британии расценивает резню в парке Рединга как теракт

Газета.Ru 18:47
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Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Общество

Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии

Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.
REGNUM 19:40
Наука

Как у растений вырастают шипы, рассказали ученые

ToDay News Ufa 09:37
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Общество

Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована с диагнозом коронавирус

Известия 16:33
12
Общество

Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах

В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
Lenta.ru 18:06
Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
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Футбол

«Атлетико» вырвал победу у «Вальядолида» и вышел на третье место

«Атлетико» набрал 52 очка и вышел на третье место в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне не проигрывает восемь матчей кряду.
Спорт-Экспресс 17:59
Общество

Воры забрались в дом лидера группы Uma2rman

Известия 17:15
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Футбол

В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
RT на русском 16:28
Политика

Власти отказались от расширения границ Северного морского пути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Происшествия

Молния ударила в посетителей московского парка

Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:04
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Футбол

Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом»

Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 15:43
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
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Авто

Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
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Общество

В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы

В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы.
Эхо Москвы 11:08
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Армия и оружие

Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС вчера в 05:54
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Происшествия

В Ленинградской области задержали 28 человек, возлагавших цветы к мемориалу павшим на Невском пятачке

По информации издания 47news, в мероприятии участвовало около 50 человек, к Невскому пятачку они подъехали на 15 легковых автомобилях и микроавтобусах.
Эхо Москвы 18:05
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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
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Общество

Состоялся релиз The Last of Us: Part II

Матч ТВ вчера в 01:14
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Гаджеты

Motorola готовит к выпуску смартфон Edge Lite с поддержкой 5G

Компания Motorola готовит к выпуску новый смартфон Edge Lite с поддержкой сетей 5G.
Дни24 вчера в 10:30
Общество

Код доступа: Юлия Латынина

С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
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