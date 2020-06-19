Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Футбол
«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоится
"Сочи" сообщил, что достиг договоренности с "Ростовом" по поводу проведения матча 23-го тура российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 06:16
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Политика
МИД Литвы выразил протест России из-за пакта Молотова-Риббентропа
МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество
Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут в воскресенье
Церемонию прощания проведут в ледовом дворце "Чебоксары-Арена" Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева состоятся в воскресенье, 21 июня.
Мой город Чебоксары 06:03
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
Армия и оружие
Насосная станция в ДНР разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ
Инфраструктурный объект "Северный Донец-Донбасс" в районе шахты 6/7 оказался полностью разрушен.
Piter.tv 04:31
Кино
Питер Джексон займется анимацией
ProfiСinema.ru 07:02
Армия и оружие
«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли
В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости 00:28
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
Шоу-бизнес
Телеведущая выложила голые фото и взорвала Сеть
Московский Комсомолец 10:13
Футбол
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
Metaratings 02:13
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Общество
В России девять регионов уже перешли на второй этап снятия ограничений
Девять регионов России перешли уже на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
ТАСС 09:52
Шоу-бизнес
Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей
Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
Общество
Схиигумен Сергий прочитал молитву от сатаны в захваченном монастыре
Sota.vision 17 июня в 02:48
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края арестован за пьяное ДТП
Виктор Ишаев являлся губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, затем был полпредом президента РФ в ДФО.
Российская газета вчера в 20:59
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Общество
В Татарстане торговые центры откроют после 1 июля
В Татарстане на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, включающий в себя открытие ТЦ, перейдут лишь после 1 июля.
Коммерсантъ Казань 09:44