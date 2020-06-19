Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 млн
Известия 19:02
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Происшествия
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 06:02
Армия и оружие
Военные завершают насыпь для железной дороги под Мурманском
Военные железнодорожники завершают отсыпку насыпи для железнодорожного полотна.
Северпост вчера в 11:18
Здоровье
Еще один человек умер от коронавируса в Хабаровском крае сегодня
За сутки в крае зарегистрировано 73 новых случаев заболевания, среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru 17 июня в 05:24
Общество
Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва 01:04
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:21
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости 02:17
Финансы
Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Петербурге студента
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что фирма, в которой работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 17:58
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн
В Бразилии больше 1 млн человек заразились коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
Телеканал RTVI 19:24
Футбол
Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.
Sport.ru 11:29
Общество
Минобрнауки заявило о возможности подать документы в вузы РФ онлайн
Минобрнауки заявило, что в 2020 году абитуриенты смогут подать документы в российские вузы в электронной форме с помощью специального сервиса.
Известия вчера в 15:22
Футбол
Герта – Байер: разными дорогами
Берлинцы после трёх поражений подряд попробуют защитить престиж клуба, ну а для «Байера» турнирный расклад, конкуренция и мечта о новой Лиге чемпионов заставят их играть агрессивно, много времени проводя в атаке.
Legalbet вчера в 13:20
Политика
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Авто
Tesla столкнулась с проблемами качества нового Model Y
По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов.
SpeedMe 17 июня в 09:51
Футбол
«Неман» одержал пятую победу подряд в чемпионате Беларуси
«Неман» одержал пятую победу подряд. Клуб набрал 23 очка и поднялся с 6-го на 3-е место в таблице. «Слуцк» (18) занимает 9-ю позицию.
Bookmaker-ratings.ru 14:07
Футбол
Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 16:20
Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com 04:41
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41