Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Цена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Rambler News Service05:22

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель

REGNUM09:05

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 19 июня в 12:21 MSK составил $42.80 за баррель (+$1.29; +3.18%)

АК&М07:05

Цены на нефть растут, реагируя на твердость позиции ОПЕК+ в отношении исполнения обязательств странами-участницами соглашения

Neftegaz.ru04:09

Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМ13:33

Нефть Brent на лондонской бирже поднялась в цене и стала стоить более $42

Телеканал 360°01:58

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

ТАССвчера в 23:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

ТАСС 08:58
1,6K
Общество

Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 млн

Известия 19:02
Шоу-бизнес

Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

iReactor 09:24
3,3K
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
1,3K
Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
420
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
506
Игры

Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 06:02
2
Армия и оружие

Военные завершают насыпь для железной дороги под Мурманском

Военные железнодорожники завершают отсыпку насыпи для железнодорожного полотна.
Северпост вчера в 11:18
8
Здоровье

Еще один человек умер от коронавируса в Хабаровском крае сегодня

За сутки в крае зарегистрировано 73 новых случаев заболевания, среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru 17 июня в 05:24
101
Общество

Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва 01:04
852
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:21
Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05
5
Общество

С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий

Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости 02:17
10
Финансы

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
1,6K
Футбол

«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
3
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Петербурге студента

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что фирма, в которой работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 17:58
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
60
Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
365
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн

В Бразилии больше 1 млн человек заразились коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
Телеканал RTVI 19:24
Футбол

Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.
Sport.ru 11:29
Общество

Минобрнауки заявило о возможности подать документы в вузы РФ онлайн

Минобрнауки заявило, что в 2020 году абитуриенты смогут подать документы в российские вузы в электронной форме с помощью специального сервиса.
Известия вчера в 15:22
1
Футбол

Герта – Байер: разными дорогами

Берлинцы после трёх поражений подряд попробуют защитить престиж клуба, ну а для «Байера» турнирный расклад, конкуренция и мечта о новой Лиге чемпионов заставят их играть агрессивно, много времени проводя в атаке.
Legalbet вчера в 13:20
Политика

Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты

Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
698
Авто

Tesla столкнулась с проблемами качества нового Model Y

По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов.
SpeedMe 17 июня в 09:51
1
Футбол

«Неман» одержал пятую победу подряд в чемпионате Беларуси

«Неман» одержал пятую победу подряд. Клуб набрал 23 очка и поднялся с 6-го на 3-е место в таблице. «Слуцк» (18) занимает 9-ю позицию.
Bookmaker-ratings.ru 14:07
Авто

Volkswagen с конкурентами создаст единую ОС для автомобилей

Quto.ru 09:57
Футбол

Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 16:20
Наука

В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей

Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com 04:41
13
Общество

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное