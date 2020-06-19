Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Финансы Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.

Политика На Украине заявили о начале новой волны коронавируса Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль.

Общество В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов. 442

Армия и оружие Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем На следующий день над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских ракетоносцев Ту-95 МС. 521

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 3,4K

Экономика Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. 3,2K

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. 69

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,8K

Наука В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,2K

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 90

Политика Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.

Космос NASA может отправить исследовательскую станцию к спутнику Нептуна Исследовательская программа рассматривается в рамках проекта, цель которого — изучение планет Солнечной системы с помощью автоматических станций, передаёт ТАСС.

Здоровье Власти закупят партию лекарства от коронавируса в Томскую область Томские власти отправили заявку на получение 200 упаковок лекарственного препарата «Авифавир» для лечения коронавируса.

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии. 843