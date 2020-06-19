Энергетика
REGNUMНефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Финансы
Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ
Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.
РБК 09:16
Политика
На Украине заявили о начале новой волны коронавируса
Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 10:08
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
На следующий день над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских ракетоносцев Ту-95 МС.
Известия 09:10
Футбол
Клуб РПЛ поиздевался над соперником в соцсетях и удалил пост
Футбольный клуб «Сочи» в своем Instagram-аккаунте поиздевался над игроками «Ростова» в преддверии очной встречи команд в 23-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 10:27
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Общество
«Норникель» вложил 5 млрд рублей в ликвидацию аварии в Норильске
«Норникель» профинансировал ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске на 5 млрд рублей.
RT на русском 07:49
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
Общество
Многодетной семье из Домбаровского района вернули изъятых детей
Напомним, 25 мая сотрудники полиции и органы опеки изъяли четверых из пяти детей из этой семьи.
Orenonline.ru 07:00
Армия и оружие
Все современные российские танки будут представлены на параде Победы
Современные российские машины представлены модернизированными Т-72Б3 и Т-80БВМ.
Российская газета 06:20
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках
Взгляд.ру 17 июня в 13:44
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Политика
Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-2019
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Политика
Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера
Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма 08:37
Космос
NASA может отправить исследовательскую станцию к спутнику Нептуна
Исследовательская программа рассматривается в рамках проекта, цель которого — изучение планет Солнечной системы с помощью автоматических станций, передаёт ТАСС.
News.ru 10:11
Здоровье
Власти закупят партию лекарства от коронавируса в Томскую область
Томские власти отправили заявку на получение 200 упаковок лекарственного препарата «Авифавир» для лечения коронавируса.
Вести-Томск 05:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51