Энергетика

REGNUMREGNUMНефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

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Нефть Brent на лондонской бирже поднялась в цене и стала стоить более $42

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The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

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Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
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В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
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Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера

Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
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Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

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Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

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