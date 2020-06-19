Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Общество
Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Общество
Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Космос
Space Perspective вступает на рынок космического туризма
МИТ вчера в 06:13
Недвижимость
Скидки на жилую и коммерческую недвижимость в Европе достигают 40%
Порядка 80% дистресс-активов Старого Света приходится на жильё, 15% - гостиницы и офисы, 5% - торговая недвижимость, основные предложения по которой представлены всё в той же Италии.
Ореанда-Новости 05:37
Политика
Лаврова «просанитазировали» перед встречей с Лукашенко
Взгляд.ру вчера в 12:14
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Армия и оружие
Названо оптимальное направление для удара США по России
Оптимальным направлением для совершения Соединенными Штатами удара по России является арктическое, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
Lenta.ru 06:28
Автоспорт
Гонщик Дзанарди был госпитализирован после ДТП
RT на русском 05:56
Политика
Путин заявил о сведении до минимума потерь от COVID благодаря врачам
Врачи, боровшиеся с коронавирусом, свели до минимума потери от COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин.
РБК 07:15
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Армия и оружие
Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха
Нью-Дели, 20 июня 2020, 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе.
REGNUM 06:44
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Игры
Detroit: Become Human вышла в Steam
CyberSport.ru 18 июня в 08:54
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Вести.Ru вчера в 14:07
Авто
Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты
Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч.
Letnews.ru вчера в 14:43
Политика
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 05:35
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
Футбол
«Урал» и «Рубин» объявили составы на матч чемпионата России
Екатеринбургский "Урал" и казанский "Рубин" определились с составами на матч 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26