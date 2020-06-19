Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.

Общество Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ. 31

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 861

Общество Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня. 898

Недвижимость Скидки на жилую и коммерческую недвижимость в Европе достигают 40% Порядка 80% дистресс-активов Старого Света приходится на жильё, 15% - гостиницы и офисы, 5% - торговая недвижимость, основные предложения по которой представлены всё в той же Италии.

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 100

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 869

Происшествия Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса». 289

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 373

Армия и оружие Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха Нью-Дели, 20 июня 2020, 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе. 1

Авто Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч.

Политика Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии» По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными. 72

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 26

Общество В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 32

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. 478