Энергетика
Эхо МосквыМировые цены на нефть снова растут
В последний час цена барреля с поставками на август поднялась ещё немного выше. Рост показывает и нефть WTI, её стоимость превысила 39 долларов. Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.
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Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
Известия 01:02
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 05:30
Футбол
Точилин: «Сочи» модно делать крайним, а клуб унижали с первого тура
Футбольный клуб "Сочи" стало модно делать крайним в ситуации с неспособностью "Ростова" прислать на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) основной состав, но все забывают, что "Сочи" унижали, начиная с первого тура, заявил РИА Новости бывший главный тренер команды Александр Точилин.
РИА Новости 03:34
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Вести.Ru вчера в 14:07
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
В Москве состоялась генеральная репетиция парада к 75-летию Победы
«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Общество
118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки.
Kursk.com 03:05
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Общество
Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
Российская газета 05:18
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Общество
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер
Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
Snob.ru 18 июня в 15:46
Автоспорт
Экс-пилот «Формулы-1» находится в тяжелом состоянии после ДТП
Экс-пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди находится в тяжелом состоянии после ДТП, сообщает Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 14:54
Политика
Die Welt: «Газпром» нашел способ достроить «Северный поток — 2»
Газопровод "Северный поток — 2" практически достроен, у США не осталось способов повлиять на ситуацию, пишет Die Welt.
РИА Новости вчера в 20:56
Политика
Представители Бабарико подали документы в ЦИК Белоруссии
Представители инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико подали документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации кандидатом в президенты.
BFM.ru 05:10
Общество
В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
RuNews24.ru 01:42
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
Шоу-бизнес
Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех
Popcake вчера в 04:39
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол
Виталий Мутко высмеял «Сочи» за игру с «Ростовом»
Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко раскритиковал «Сочи» за игру против «Ростова». По его мнению, радовать такой победе смешно.
Спорт день за днем 05:40
Общество
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Происшествия
Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти
По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
Российская газета 01:47
Кино
В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки
Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
RuNews24.ru вчера в 08:22
Политика
США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие
Американский десантный корабль вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская».
Телеканал 360° вчера в 08:42
Футбол
«Тоттенхэм» Моуринью сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью на своем поле с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 17:16