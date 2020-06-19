Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Газета.Ruвчера в 09:48

Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМвчера в 13:33

Нефть растет в цене благодаря сокращениям ОПЕК+

REGNUMвчера в 11:41

Рост котировок Brent и WTI замедлился

Росбалтвчера в 08:24

Цены на нефть растут, реагируя на твердость позиции ОПЕК+ в отношении исполнения обязательств странами-участницами соглашения

Neftegaz.ruвчера в 04:09

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБКвчера в 02:34

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

ТАСС18 июня в 23:33
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 18 июня в 15:36
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Общество

С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий

Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
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Технологии

Google Chrome перестанет потреблять много ОЗУ в Windows 10

Известно, что Microsoft ввела в новом обновлении системы значение Segment Heap для разработчиков.
Evo-rus.com 03:58
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
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Общество

Число смертей от коронавируса в России превысило восемь тысяч

По данным оперштаба, за время пандемии всего в стране скончалось 8 002 человека. Всего в России 576 952 заболевших.
FlashNord 04:17
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Армия и оружие

В США засняли сверхсекретный самолет над пустыней Мохаве

В США в районе пустыни Мохаве попал на камеру сверхсекретный самолет, точнее даже два.
Территория новостей вчера в 13:20
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Общество

МЧС предупредило о грозе в Москве

В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
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Футбол

Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в раздевалке «Зенита»

Metaratings вчера в 02:13
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Общество

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
Интерфакс 03:48
Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
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Общество

Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
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Армия и оружие

Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России.
RT на русском вчера в 15:09
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Футбол

Георгий Щенников: очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей

Очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей, а не 10 процентов вместимости стадиона, но понимаем, что это вынужденные меры — люди продолжают заболевать.
Чемпионат 03:31
Политика

Болтон сообщил о негативном отношении Трампа к Макрону

Вашингтон, 20 июня 2020, 08:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в личных беседах опускался до оскорбительных высказываний в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, написал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
REGNUM 01:36
Общество

118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки.
Kursk.com 03:05
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Футбол

Мутко считает, что матч «Ростова» следовало перенести

"Сочи" дома разгромил в матче 23-го тура чемпионата России "Ростов" со счетом 10:1. "Ростов" выпустил самый молодой состав в истории РПЛ.
ТАСС Спорт вчера в 16:30
Футбол

ФК «Сочи» извинился за шутку над «Ростовом» со школьником в болоте

ФК «Сочи» 19 июня в домашнем матче обыграл «Ростов» со счетом 10:1. Основной состав «Ростова» сейчас на карантине, поэтому в Сочи поехали юноши и игроки из состава молодежки.
Кубань 24 03:30
Общество

Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:57
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Футбол

Настоящее кино. Рабинер — о матче «Сочи» — «Ростов»

В «Ростове» вспышка коронавируса, но матч с «Сочи» состоится.
Спорт-Экспресс вчера в 08:25
Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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Политика

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня.
Lenta.ru вчера в 10:34
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
РИА Новости 03:22
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Футбол

Владелец «Сочи»: Рами скрыл от нас травму, он обманщик

Французский защитник Адиль Рами при подписании контракта обманул футбольный клуб "Сочи" и не рассказал об имеющейся травме, заявил в интервью РИА Новости владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.
РИА Новости 02:47
Политика

РБК: власти передумали расширять границы Севморпути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» после совещания у вице-премьера Юрия Трутнева на прошлой неделе приняли решение не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы избежать противоречий с международным правом, сообщили РБК три источника, близких к участникам совещания.
Коммерсантъ 03:15
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