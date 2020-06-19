Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 18 июня в 15:36
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Технологии
Google Chrome перестанет потреблять много ОЗУ в Windows 10
Известно, что Microsoft ввела в новом обновлении системы значение Segment Heap для разработчиков.
Evo-rus.com 03:58
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
Общество
Число смертей от коронавируса в России превысило восемь тысяч
По данным оперштаба, за время пандемии всего в стране скончалось 8 002 человека. Всего в России 576 952 заболевших.
FlashNord 04:17
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Армия и оружие
В США засняли сверхсекретный самолет над пустыней Мохаве
В США в районе пустыни Мохаве попал на камеру сверхсекретный самолет, точнее даже два.
Территория новостей вчера в 13:20
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
Футбол
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
Metaratings вчера в 02:13
Общество
В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19
В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
Интерфакс 03:48
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
Общество
Собянин призвал продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
Армия и оружие
Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России.
RT на русском вчера в 15:09
Футбол
Георгий Щенников: очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей
Очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей, а не 10 процентов вместимости стадиона, но понимаем, что это вынужденные меры — люди продолжают заболевать.
Чемпионат 03:31
Политика
Болтон сообщил о негативном отношении Трампа к Макрону
Вашингтон, 20 июня 2020, 08:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в личных беседах опускался до оскорбительных высказываний в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, написал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
REGNUM 01:36
Общество
118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки.
Kursk.com 03:05
Футбол
Мутко считает, что матч «Ростова» следовало перенести
"Сочи" дома разгромил в матче 23-го тура чемпионата России "Ростов" со счетом 10:1. "Ростов" выпустил самый молодой состав в истории РПЛ.
ТАСС Спорт вчера в 16:30
Футбол
ФК «Сочи» извинился за шутку над «Ростовом» со школьником в болоте
ФК «Сочи» 19 июня в домашнем матче обыграл «Ростов» со счетом 10:1. Основной состав «Ростова» сейчас на карантине, поэтому в Сочи поехали юноши и игроки из состава молодежки.
Кубань 24 03:30
Общество
Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:57
Футбол
Настоящее кино. Рабинер — о матче «Сочи» — «Ростов»
В «Ростове» вспышка коронавируса, но матч с «Сочи» состоится.
Спорт-Экспресс вчера в 08:25
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз
Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня.
Lenta.ru вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
РИА Новости 03:22
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Футбол
Владелец «Сочи»: Рами скрыл от нас травму, он обманщик
Французский защитник Адиль Рами при подписании контракта обманул футбольный клуб "Сочи" и не рассказал об имеющейся травме, заявил в интервью РИА Новости владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.
РИА Новости 02:47
Политика
РБК: власти передумали расширять границы Севморпути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» после совещания у вице-премьера Юрия Трутнева на прошлой неделе приняли решение не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы избежать противоречий с международным правом, сообщили РБК три источника, близких к участникам совещания.
Коммерсантъ 03:15