Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

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Доллар, нефть и коронавирус на 19 июня

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Нефть приближается к $43 за баррель

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Цены на нефть растут, реагируя на твердость позиции ОПЕК+ в отношении исполнения обязательств странами-участницами соглашения

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Рост котировок Brent и WTI замедлился

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Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК02:34

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

ТАССвчера в 23:33
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ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
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Политика

Великобритания прокомментировала статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал National Interest опубликовал статью господина Путина 18 июня.
Коммерсантъ 22:07
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Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Газета.Ru 09:18
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Общество

В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
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Происшествия

В Новосибирске загорелось офисно-торговое здание

Офисно-торговое здание загорелось на площади порядка 200 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 11:17
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Армия и оружие

Под Мурманском завершают работы по восстановлению железной дороги

РИА Новости вчера в 02:23
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Футбол

«Сочи» разгромил молодежную команду «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ

Футболисты "Сочи" разгромили дома "Ростов", который играл смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 15:05
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Гаджеты

Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS

По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
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Общество

Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

Известия 16:59
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Игры

Релиз Cyberpunk 2077 снова перенесли

АБН вчера в 14:47
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Общество

Генпрокуратура назвала наиболее коррумпированные регионы России

В первую тройку самых коррумпированных регионов России вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
Профиль вчера в 19:37
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 08:57
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Общество

Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?

Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
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Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»

Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Тоттенхэм» не смог удержать победу над «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счётом: 1:1.
ГЛАС.RU 21:00
Политика

США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах

Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.
РБК 21:34
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru 20:54
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Армия и оружие

Российские военные передали сирийским детям наборы для школы

Российские военные передали сирийским школьникам более 800 рюкзаков с посылками из России.
РЕН ТВ 22:10
Фигурное катание

ISU вернул прежнюю базовую стоимость элементов в фигурном катании

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Врач объяснил, как определить рак по запаху

Врач-дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева рассказала, как можно определить наличие онкологического заболевания по специфическому запаху тела.
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Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Происшествия

В Бурятии за сутки скончались два пациента с коронавирусом

В Бурятии за сутки скончались два пациента с коронавирусом.
Ариг Ус 21:26
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости 14:39
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Политика

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

США пригласили Китай присоединиться к переговорам российской и американской сторон, на которых будет обсуждаться контроль над вооружениями.
РБК 21:19
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Политика

Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства грузина в Берлине

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
РБК вчера в 08:15
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Политика

Путин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске

Южный Федеральный 09:21
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Армия и оружие

Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
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Экономика

Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
Piter.tv 02:38
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